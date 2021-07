Ida Nowakowska w ostatnim czasie jest bardzo zapracowana. Świeżo upieczona mama doskonale jednak łączy pracę przy "You can dance", w którym jest prowadzącą z prywatnymi obowiązkami. Gwiazda TVP pracuje, a przerwy spędza ze swoją rodziną. W opiece nad synkiem pomaga jej mąż Jack Herndon, który zajmuje się dzieckiem, gdy Ida spędza czas na planie. Mimo tego, że rodzina jest wciąż w rozjazdach, nie przeszkadza im to, by świętować rodzinne uroczystości. Ida Nowakowska pochwaliła się zdjęciami z urodzin swojego męża, na których nie zabrakło jurorów "You can dance", świeczek i głośnego "Sto lat"!

Ida Nowakowska zdradziła wiek męża! Jest młodszy od niej

Ida Nowakowska urodziła syna na początku maja. Gwiazda pracowała przez całą ciążę i nawet śmiała się, że na porodówkę pojedzie z planu "Pytania na śniadanie" i tak się właśnie stało! Gwiazda TVP bardzo szybko wróciła do pracy, co niekoniecznie spodobało się widzom. Ida może jednak liczyć na wsparcie ze strony swojego męża, który z radością towarzyszy jej w licznych podróżach po polskich miastach, gdzie trwają castingi do "You can dance. Nowa generacja". W czasie gdy ona jest na planie, on zajmuje się ich synkiem. Ida Nowakowska i jej rodzina funkcjonuje tak już od dłuższego czasu, dlatego połączenie spraw prywatnych z obowiązkami zawodowymi nie stanowi dla nich żadnego problemu.

Urodziny swojego męża Ida zorganizowała, zdaje się po nagraniach do "You can dance", bo wśród gości nie zabrakło jurorów programu, w tym Agustina Egurroli, który wyściskał Jacka, życząc mu wszystkiego najlepszego. Herndon otrzymał także uroczą małą bezę ze świeczką. Talerz ze smakołykiem w końcu zdradził wiek małżonka Idy!

Sosem czekoladowym na talerzu napisano: "Jack 29". W ten właśnie sposób fani Idy dowiedzieli się, że jej ukochany ma 29 lat i tym samym jest młodszy od swojej żony o rok!

Zaskoczeni?

Na urodzinach nie mogło zabraknąć świeczki i choćby symbolicznego tortu. Ida uwieczniła moment, gdy kelnerka przyniosła bezę z zapaloną urodzinową świeczką! Jack Herndon był zaskoczony i onieśmielony. Goście wspólnie odśpiewali mu "Sto lat".

idavictoria/Instagram

Ida zdradziła, że jej mąż skończył 29 lat! Jack jest o rok młodszy od niej. Para poznała się w Stanach Zjednoczonych, w szkole aktorskiej w Los Angeles. Ida chętnie opowiadała w wywiadach o tym, że nie przypuszczała, że jej kolega ze studiów będzie jej ukochanym mężem.

Byliśmy na jednym roku. Studiowaliśmy aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. To był bardzo mały wydział, bo jest to jedna z trzech najlepszych szkół w Stanach, jeśli chodzi o wyższe studia aktorskie. Na początku byliśmy przyjaciółmi, a potem, pod koniec studiów, z tej przyjacielskiej relacji wyszła miłość. Przez lata graliśmy razem sceny, występowaliśmy w filmach krótkometrażowych. (…) Jakby ktoś mi powiedział na pierwszym roku studiów, że ten kolega z roku będzie moim mężem, to bym się uśmiała i powiedziała, że to niemożliwe - mówiła w wywiadzie dla "Plejady.pl"

idavictoria/Instagram

Na urodzinach Jacka nie zabrakło jurorów "You can dance". Pojawił się także Agustin Egurrola, który złożył życzenia mężowi Idy Nowakowskiej.

idavictoria/Instagram

Dwa miesiące temu para przywitała na świecie swojego synka. Do tej pory jednak Ida i Jack nie zdecydowali się na zdradzenie imienia pociechy. Wygląda na to, że czekają na wyjątkowy moment, by ogłosić imię chłopca. Ponieważ oboje są bardzo wierzący, możemy się domyślić, że będzie to chrzest.