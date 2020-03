Dziś 40. rocznica śmierci Anny Jantar w katastrofie lotniczej na Okęciu. Zginęło 87 osób, w tym mama Natalii Kukulskiej

Dziś, 14 marca 2020 roku, mija równo 40 lat od katastrofy lotniczej, w której zginęła Anna Jantar. W chwili śmierci miała zaledwie 29 lat. Jantar osierociła córkę, Natalię Kukulską, która w momencie śmierci swojej mamy, miała 4 lata. 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej samolotu LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik” wracającego z Nowego Jorku do Warszawy, zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Natalia Kukulska przez lata nie mogła pogodzić się ze śmiercią mamy - piosenkarka dopiero rok temu odwiedziła miejsce katastrofy, w której zginęła Anna Jantar.

Anna Jantar miała szansę na wielką karierę

Anna Jantar urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu. W latach 70. XX wieku była zdecydowanie jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Karierę artystyczną rozpoczęła w 1968 jeszcze jako Anna Szmeterling. Śpiewała z zespołem Polne kwiaty, potem z zespołem Waganci, w którym poznała Jarosława Kukulskiego, z którym wzięła ślub 11 kwietnia 1971 w poznańskim kościele św. Anny. Pięć lat później małżeństwo powitało na świecie córkę Natalię.

Anna Jantar wylansowała wiele przebojów, każdy z nas zna takie hity jak: „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Tyle słońca w całym mieście”, „Staruszek świat”, „Za każdy uśmiech”, „Baju-baj proszę pana (Jambalaya)”, „Radość najpiękniejszych lat”, „Mój tylko mój”, „Nie wierz mi, nie ufaj mi”, „Wielka dama tańczy sama”, „Moje jedyne marzenie” czy „Nic nie może wiecznie trwać”.

Anna Jantar - katastrofa lotnicza

Anna Jantar 27 grudnia 1979 roku wyleciała w trasę koncertową do USA. Grała koncerty w klubach polonijnych w Chicago i New Jersey. Jej ostatni koncert odbył się 12 marca 1980 roku w klubie „Zodiak” w New Jersey. 14 marca tego samego roku Anna Jantar zginęła w katastrofie samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik” lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. Do katastrofy doszło niedaleko Okęcia. Anna Jantar w chwili śmierci miała zaledwie 29 lat.

Anna Jantar została pochowana na warszawskim Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Natalia Kukulska miała zaledwie cztery lata, kiedy została osierocona przez mamę.

Anna Jantar w chwili katastrofy miała 29 lat.