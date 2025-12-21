Wzruszający wpis córki Michała Urbaniaka. Tak Mika pożegnała ojca
Mika Urbaniak opublikowała emocjonalny i poruszający wpis po śmierci ojca. Michał Urbaniak odszedł w wieku 82 lat, a rok temu przeszedł poważną operację kardiologiczną, po której przez wiele tygodni przebywał na odziale intensywnej terapii. 20 grudnia smutną informację o śmierci artysty przekazała jego żona.
Michał Urbaniak nie żyje, a tę wiadomość w sobotni wieczór przekazała jego żona. Wybitny jazzman zmarł w wieku 82 lat. Muzyka pożegnali bliscy, a fani natychmiast pospieszyli z wyrazami wsparcia i kondolencjami. Córka, Mika Urbaniak, opublikowała przejmujące pożegnanie, a jej słowa poruszają do łez.
Michał Urbaniak nie żyje
Wiadomość o śmierci Michała Urbaniaka nadeszła późnym wieczorem 20 grudnia 2025 roku. Michał Urbaniak, wybitny polski jazzman i kompozytor, zmarł w wieku 82 lat. Informację o śmierci artysty przekazała jego żona, Dorota Dosia Urbaniak. Na profilu muzyka pojawił się oficjalny komunikat:
Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat.
Urbaniak był uznanym skrzypkiem i saksofonistą, którego dorobek artystyczny zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Prywatnie przez 20 lat był mężem Urszuli Dudziak i wspólnie doczekali się córki Miki, która swoje życie też związała z muzyką. W maju 2013 muzyk wziął ślub z dziennikarką Dorotą Palmowską.
Wzruszające słowa Miki Urbaniak po śmierci ojca
Po śmierci ojca, Mika Urbaniak opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych i zaskoczyła wyjątkowym kadrem. Do archiwalnego zdjęcia z dzieciństwa, na którym widać ją razem z ojcem, dołączyła krótkie, ale poruszające pożegnanie:
Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami.
W komentarzach pod zdjęciem posypały się wyrazy współczucia od fanów i znajomych artystki:
Jest mi niezmiernie przykro...
Tak bardzo smutno. Miko kochana... wyrazy serdecznego współczucia
Kochana przytulam Cię mocno
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: