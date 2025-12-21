Michał Urbaniak nie żyje, a tę wiadomość w sobotni wieczór przekazała jego żona. Wybitny jazzman zmarł w wieku 82 lat. Muzyka pożegnali bliscy, a fani natychmiast pospieszyli z wyrazami wsparcia i kondolencjami. Córka, Mika Urbaniak, opublikowała przejmujące pożegnanie, a jej słowa poruszają do łez.

Michał Urbaniak nie żyje

Wiadomość o śmierci Michała Urbaniaka nadeszła późnym wieczorem 20 grudnia 2025 roku. Michał Urbaniak, wybitny polski jazzman i kompozytor, zmarł w wieku 82 lat. Informację o śmierci artysty przekazała jego żona, Dorota Dosia Urbaniak. Na profilu muzyka pojawił się oficjalny komunikat:

Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat. napisała Dorota Dosia Urbaniak

Urbaniak był uznanym skrzypkiem i saksofonistą, którego dorobek artystyczny zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Prywatnie przez 20 lat był mężem Urszuli Dudziak i wspólnie doczekali się córki Miki, która swoje życie też związała z muzyką. W maju 2013 muzyk wziął ślub z dziennikarką Dorotą Palmowską.

Wzruszające słowa Miki Urbaniak po śmierci ojca

Po śmierci ojca, Mika Urbaniak opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych i zaskoczyła wyjątkowym kadrem. Do archiwalnego zdjęcia z dzieciństwa, na którym widać ją razem z ojcem, dołączyła krótkie, ale poruszające pożegnanie:

Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami. - napisała na Instagramie Mika Urbaniak

W komentarzach pod zdjęciem posypały się wyrazy współczucia od fanów i znajomych artystki:

Jest mi niezmiernie przykro...

Tak bardzo smutno. Miko kochana... wyrazy serdecznego współczucia

Kochana przytulam Cię mocno

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

fot.Artur Szczepanski/REPORTER