Dziś media przekazały dramatyczne wieści dotyczące wypadku, w którym życie straciła popularna polska dziennikarka radiowa, Katarzyna Stoparczyk. Potwierdzono, że zmarła trzecia osoba, która w wyniku zdarzenia trafiła wówczas do szpitala. Głos w sprawie zabrała prokuratura.

Śmiertelny wypadek w Jeżowie - nie żyje kolejna osoba z wypadku

5 września 2025 roku w miejscowości Jeżowe, na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa, doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Zderzyły się dwa pojazdy - czarna Skoda oraz biała Skoda - w wyniku czego życie straciła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, podróżująca czarnym autem, a także pasażer drugiego pojazdu. Początkowo informowano, że wypadek przeżyli obydwaj kierowcy oraz jeden z pasażerów.

16 grudnia rzeszowski oddział "Gazety Wyborczej" poinformował jednak, że tragiczne skutki zdarzenia okazały się jeszcze poważniejsze. Niestety, zmarła również trzecia osoba, która ucierpiała w wypadku.

Z przykrością muszę te informacje potwierdzić. Był to kierowca białej skody, w którą uderzyło czarne auto przekazał w rozmowie z Faktem prokurator rejonowy w Nisku, Piotr Walkowicz.

Nowe ustalenia ws. wypadku

Rzecznik prokuratury ujawnił kolejne informacje dotyczące postępowania w sprawie wypadku. Zaznaczył, że śledztwo wciąż trwa, a w jego ramach prowadzone są przesłuchania świadków oraz osób uczestniczących w zdarzeniu.

Kierowca czarnej skody został już jakiś czas temu przesłuchany szczegółowo. Nie mogę mówić o treści zeznań, bo śledztwo trwa. Nie usłyszał zarzutów. Po uzyskaniu opinii biegłych będziemy wiedzieli, czy, a jeśli tak, to kto, jeśli jest taka ostatecznie konkluzja, jest odpowiedzialny za zaistnienie tego zdarzenia podkreślił prokurator.

