Magdalena Majtyka nie żyje - te smutne wieści obiegły Polskę 6 marca 2026 roku. Przyczyny śmierci aktorki wciąż nie są znane. Trwają badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ciało aktorki zostało odnalezione przez służby dwa dni po jej zaginięciu. Tydzień po tragicznych wydarzeniach, TVN wyemitował odcinek "Uwagi" poświęcony pamięci zmarłej.

Reportaż o śmierci Magdaleny Majtyki w TVN

Szwagier Magdaleny Majtyki wystąpił w reportażu "Uwagi". Podkreślił, że to jedyne jego medialne wystąpienie, jako przedstawiciela rodziny zmarłej aktorki z mediach. Poruszył temat bolesnej straty, z jaką musi mierzyć się rodzina zmarłej. Bliscy ujawnili również, jak mąż Magdaleny Majtyki dowiedział się o jej śmierci.

Padło dużo poruszających słów. Brat przytoczył słowa Piotra Bartosa, po stracie Magdaleny Majtyki:

Rozmawiałem dzisiaj z moim bratem Piotrem, mężem Magdy, i powiedział: ''Wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną? Stworzyłem z nią rodzinę, ale też była moim najlepszym przyjacielem i miłością mojego życia''

W pięknych słowach wspominają ją również przyjaciele.

Przyjaciele wspominają Magdalenę Majtykę

Reportaż "Uwagi" rozpoczął się od poruszającego, archiwalnego nagrania, w którym Magdalena Majtyka opowiada o sobie:

Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Majtyka, jestem aktorką i kaskaderką. Potrafię śpiewać, tańczyć - tańczę od szóstego roku życia - tworzyć choreografię, walczyć

Chwilę później w materiale widzowie mogli usłyszeć wspomnienia przyjaciół z teatru:

Wszyscy jej szukaliśmy. Nie było chyba w tym teatrze osoby, która nie chciała znaleźć Madzi. Wspaniały człowiek, jeden z lepszych, jakich poznałam w życiu

Magdaleną Majtykę wspominała również jej przyjaciółka Monika Dawidziuk:

Ona była petardą, to był człowiek orkiestra. Miała prostą duszę. A w tym medialnym światku, tych wszystkich masek, różnych zachowań ona była skrajnie prawdziwa, to było 1:1, co w sercu, to na języku, to po prostu rozwalało na łopatki

Ona nie była gwiazdą, ona była planetą. Czuję się zaszczycona, że miałam szansę stanąć koło niej na scenie, zagrać z nią w spektaklach

A także Marcij Maciejewski, przyjaciel:

Umiejętności aktorskie dawały jej przewagę nad niektórymi kaskaderami filmowymi. Mówiąc slangiem zawodowym - nigdy nie pękała. Była porządnym człowiekiem.

Magdaleną Majtykę wspominała także Emose Katarzyna Uhunmwangho:

Magda miała poczucie humoru takie, że naprawdę - klękajcie narody. Zawsze wymyślała, że trzeba gdzieś pójść, coś zobaczyć. Że nie będziemy siedzieć, musimy działać. Była pełna energii.

Bartosz Bartos na koniec nawiązał również do ogromu pomocy, z jakim spotkała się prośba Piotra Bartosa o pomoc w poszukiwaniach Magdaleny Majtyki:

Ten cały szum w mediach, w social mediach zaskoczył nas wszystkich. Potem sobie uświadomiliśmy, że ona egzystowała w tak wielu środowiskach, tak bardzo była lubiana i tak wiele dawała z siebie, że wszyscy nagle rzucili do pomocy, wszystkie ręce na pokład: szukamy Magdy.

