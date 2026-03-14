Wzruszające wspomnienia bliskich o Magdalenie Majtyce. "Nie była gwiazdą, była planetą"
TVN wyemitował poruszający odcinek "Uwagi", gdzie bliscy wspominali Magdalenę Majtykę. Wypowiadał się nie tylko brat męża aktorki ale również jej bliscy przyjaciele. Oto, jak ją zapamiętali: "Nie było chyba w tym teatrze osoby, która nie chciała znaleźć Madzi. Wspaniały człowiek, jeden z lepszych, jakich poznałam w życiu".
Magdalena Majtyka nie żyje - te smutne wieści obiegły Polskę 6 marca 2026 roku. Przyczyny śmierci aktorki wciąż nie są znane. Trwają badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ciało aktorki zostało odnalezione przez służby dwa dni po jej zaginięciu. Tydzień po tragicznych wydarzeniach, TVN wyemitował odcinek "Uwagi" poświęcony pamięci zmarłej.
Reportaż o śmierci Magdaleny Majtyki w TVN
Szwagier Magdaleny Majtyki wystąpił w reportażu "Uwagi". Podkreślił, że to jedyne jego medialne wystąpienie, jako przedstawiciela rodziny zmarłej aktorki z mediach. Poruszył temat bolesnej straty, z jaką musi mierzyć się rodzina zmarłej. Bliscy ujawnili również, jak mąż Magdaleny Majtyki dowiedział się o jej śmierci.
Padło dużo poruszających słów. Brat przytoczył słowa Piotra Bartosa, po stracie Magdaleny Majtyki:
Rozmawiałem dzisiaj z moim bratem Piotrem, mężem Magdy, i powiedział: ''Wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną? Stworzyłem z nią rodzinę, ale też była moim najlepszym przyjacielem i miłością mojego życia''
W pięknych słowach wspominają ją również przyjaciele.
Przyjaciele wspominają Magdalenę Majtykę
Reportaż "Uwagi" rozpoczął się od poruszającego, archiwalnego nagrania, w którym Magdalena Majtyka opowiada o sobie:
Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Majtyka, jestem aktorką i kaskaderką. Potrafię śpiewać, tańczyć - tańczę od szóstego roku życia - tworzyć choreografię, walczyć
Chwilę później w materiale widzowie mogli usłyszeć wspomnienia przyjaciół z teatru:
Wszyscy jej szukaliśmy. Nie było chyba w tym teatrze osoby, która nie chciała znaleźć Madzi. Wspaniały człowiek, jeden z lepszych, jakich poznałam w życiu
Magdaleną Majtykę wspominała również jej przyjaciółka Monika Dawidziuk:
Ona była petardą, to był człowiek orkiestra. Miała prostą duszę. A w tym medialnym światku, tych wszystkich masek, różnych zachowań ona była skrajnie prawdziwa, to było 1:1, co w sercu, to na języku, to po prostu rozwalało na łopatki
Ona nie była gwiazdą, ona była planetą. Czuję się zaszczycona, że miałam szansę stanąć koło niej na scenie, zagrać z nią w spektaklach
A także Marcij Maciejewski, przyjaciel:
Umiejętności aktorskie dawały jej przewagę nad niektórymi kaskaderami filmowymi. Mówiąc slangiem zawodowym - nigdy nie pękała. Była porządnym człowiekiem.
Magdaleną Majtykę wspominała także Emose Katarzyna Uhunmwangho:
Magda miała poczucie humoru takie, że naprawdę - klękajcie narody. Zawsze wymyślała, że trzeba gdzieś pójść, coś zobaczyć. Że nie będziemy siedzieć, musimy działać. Była pełna energii.
Bartosz Bartos na koniec nawiązał również do ogromu pomocy, z jakim spotkała się prośba Piotra Bartosa o pomoc w poszukiwaniach Magdaleny Majtyki:
Ten cały szum w mediach, w social mediach zaskoczył nas wszystkich. Potem sobie uświadomiliśmy, że ona egzystowała w tak wielu środowiskach, tak bardzo była lubiana i tak wiele dawała z siebie, że wszyscy nagle rzucili do pomocy, wszystkie ręce na pokład: szukamy Magdy.
Zobacz także: