Magdalena Majtyka, 41-letnia aktorka teatralna i serialowa związana z Wrocławiem, zaginęła 4 marca 2026 roku. Po kilku dniach intensywnych poszukiwań jej ciało odnaleziono w lesie w okolicach Biskupic Oławskich, niedaleko miejsca, gdzie wcześniej znaleziono uszkodzony samochód należący do artystki. Wiadomo, jak będzie wyglądał jej pogrzeb.

Magdalena Majtyka nie żyje

Na początku marca media obiegła tragiczna informacja o śmierci Magdaleny Majtyki, 41-letniej aktorki znanej z wielu polskich seriali i produkcji telewizyjnych. Artystka zaginęła 4 marca, a kilka dni później służby odnalazły jej ciało w lesie w okolicach Biskupic Oławskich na Dolnym Śląsku, około 200 metrów od uszkodzonego samochodu należącego do aktorki.

Okoliczności jej śmierci wciąż są wyjaśniane przez śledczych. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała jednoznacznej przyczyny zgonu, dlatego zlecono dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne i toksykologiczne. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada wszystkie możliwe scenariusze zdarzenia.

Nowe informacje ws. pogrzebu Magdaleny Majtyki

Mąż Magdaleny Majtyki poinformował o szczegółach jej pogrzebu. Przekazał, że ostatnie pożegnanie jego ukochanej żony zaplanowano na 17 marca o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. W swoim wpisie podziękował również wszystkim za okazane wsparcie i liczne wyrazy współczucia, które napłynęły do rodziny w tych niezwykle trudnych chwilach.

Tymczasem pojawiły się także nowe informacje dotyczące charakteru ceremonii. Jak nieoficjalnie podaje radio VOX FM, pogrzeb aktorki będzie miał świecki charakter. Uroczystość ma zostać zorganizowana w sposób szczególny, aby w symboliczny sposób oddać hołd jej życiu i artystycznej pasji. Według doniesień podczas pożegnania mają pojawić się elementy artystyczne, w tym występy sceniczne, które będą nawiązywać do twórczości i drogi zawodowej Magdaleny Majtyki.

W gronie osób, które w wyjątkowy sposób uczczą pamięć Magdaleny, znajdą się także aktorzy z wrocławskiego Teatru Capitol. Artyści znali ją nie tylko zawodowo, ale i prywatnie - przez wiele lat występowała właśnie na deskach tej sceny.

