Najnowsze wydanie programu „Uwaga!” na antenie TVN-u zostało poświęcone tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki. W materiale wybrzmiały przede wszystkim emocje i wspomnienia osób, które znały aktorkę prywatnie oraz zawodowo. W reportażu pojawił się też głos z najbliższego kręgu rodzinnego, opisujący, jak wygląda codzienność najbliższych, po nieopisanej tragedii, z którą przyszło im się zmierzyć.

Śmierć Magdaleny Majtyki

Zaginięcie aktorki zostało nagłośnione przez jej męża w środę 4 marca. Do poszukiwań włączyła się wrocławska policja. W toku działań odnaleziono samochód Magdaleny Majtyki na terenie Biskupic Oławskich, jednak w środku nie było jej samej. Informacja o znalezionym aucie została podana do publicznej wiadomości w piątek 6 marca po godzinie 14:00. Niedługo później służby przekazały tragiczną wiadomość o śmierci aktorki.

Szwagier Magdaleny Majtyki o bliskich aktorki

W reportażu "Uwagi" o sytuacji po tragedii opowiedział szwagier Magdaleny Majtyki. Zwrócił uwagę, że w rodzinie pojawiła się potrzeba uporządkowania wszystkiego tak, by w najtrudniejszym czasie szczególnie pomóc mężowi i córeczce Magdaleny Majtyki:

Cała rodzina moja siostra, moja mama, mama Magdy, siostra Magdy, jej mąż — mamy rozpisane zadania, kanały komunikacji. Każdy robi wszystko, żeby przede wszystkim mój brat i jego córka byli zaopiekowani

Wypowiedź członka rodziny zwróciła też uwagę na reakcje osób spoza najbliższego kręgu. Jak przekazano w materiale, w ostatnim czasie bliscy spotkali się z dużą dawką ciepła i dobra, które dodają im sił w momencie, gdy trudno myśleć o czymkolwiek innym niż strata.

Spotkało nas tyle ciepła i tyle dobra od ludzi, że to nam daje energię. Poczucie, że może ten świat jeszcze nie oszalał i że jednak z tej tragedii, że powstanie coś dobrego

Pogrzeb Magdaleny Majtyki

Pogrzeb Magdaleny Majtyki zaplanowany jest na wtorek 17 marca 2026 roku we Wrocławiu. Jak przekazał Piotr Bartos na Facebooku:

Ś.P. Magdalena Majtyka ur. 02.08.1984 r. zm. 06.03.2026 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 17.03.2026 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym Grabiszyn. Zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.

