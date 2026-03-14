Szwagier Magdaleny Majtyki o mężu i córeczce aktorki: "Każdy robi wszystko, żeby..."
Szwagier Magdaleny Majtyki wystąpił w reportarzu „Uwagi!” w TVN, poświęconym jej pamięci. W materiale głos zabrali bliscy i współpracownicy aktorki, a Bartek Bartos opowiedział, jak rodzina próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po tragedii. Podkreślił, że będzie to jedyna wypowiedź, jaką w mediach dadzą bliscy.
Najnowsze wydanie programu „Uwaga!” na antenie TVN-u zostało poświęcone tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki. W materiale wybrzmiały przede wszystkim emocje i wspomnienia osób, które znały aktorkę prywatnie oraz zawodowo. W reportażu pojawił się też głos z najbliższego kręgu rodzinnego, opisujący, jak wygląda codzienność najbliższych, po nieopisanej tragedii, z którą przyszło im się zmierzyć.
Śmierć Magdaleny Majtyki
Zaginięcie aktorki zostało nagłośnione przez jej męża w środę 4 marca. Do poszukiwań włączyła się wrocławska policja. W toku działań odnaleziono samochód Magdaleny Majtyki na terenie Biskupic Oławskich, jednak w środku nie było jej samej. Informacja o znalezionym aucie została podana do publicznej wiadomości w piątek 6 marca po godzinie 14:00. Niedługo później służby przekazały tragiczną wiadomość o śmierci aktorki.
Szwagier Magdaleny Majtyki o bliskich aktorki
W reportażu "Uwagi" o sytuacji po tragedii opowiedział szwagier Magdaleny Majtyki. Zwrócił uwagę, że w rodzinie pojawiła się potrzeba uporządkowania wszystkiego tak, by w najtrudniejszym czasie szczególnie pomóc mężowi i córeczce Magdaleny Majtyki:
Cała rodzina moja siostra, moja mama, mama Magdy, siostra Magdy, jej mąż — mamy rozpisane zadania, kanały komunikacji. Każdy robi wszystko, żeby przede wszystkim mój brat i jego córka byli zaopiekowani
Wypowiedź członka rodziny zwróciła też uwagę na reakcje osób spoza najbliższego kręgu. Jak przekazano w materiale, w ostatnim czasie bliscy spotkali się z dużą dawką ciepła i dobra, które dodają im sił w momencie, gdy trudno myśleć o czymkolwiek innym niż strata.
Spotkało nas tyle ciepła i tyle dobra od ludzi, że to nam daje energię. Poczucie, że może ten świat jeszcze nie oszalał i że jednak z tej tragedii, że powstanie coś dobrego
Pogrzeb Magdaleny Majtyki
Pogrzeb Magdaleny Majtyki zaplanowany jest na wtorek 17 marca 2026 roku we Wrocławiu. Jak przekazał Piotr Bartos na Facebooku:
Ś.P. Magdalena Majtyka ur. 02.08.1984 r. zm. 06.03.2026 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 17.03.2026 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym Grabiszyn. Zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.
