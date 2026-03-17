Na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu 17 marca bliscy, przyjaciele, znajomi z teatru i wielbiciele zebrali się, by pożegnać Magdalenę Majtykę. Uroczystość miała świecki charakter. W kaplicy żałobnicy skupiali się na wspomnieniach i spokojnym, osobistym pożegnaniu. W centralnym miejscu ustawiono złotą urnę z prochami Magdaleny Majtyki. W pewnym momencie odczytano list, jaki do zmarłej żony napisał Piotr Bartos.

List męża odczytany na pogrzebie Magdaleny Majtyki

W trakcie uroczystości pożegnalnej Magdaleny Majtyki odczytano list Piotra Bartosa, męża aktorki. To on zawiadomił Policję o tym, że Magdalena Majtyka nie wróciła do domu, rozpoczynając poszukiwania na początku marca. Podczas pogrzebu jego list do zmarłej żony odczytał jego brat. Słowa przemówienia zostały przytoczona przez Super Express.

Cześć kochanie, piszę do ciebie ten list wczesnym rankiem, bo wtedy jest mi łatwiej, wtedy czuję twoją obecność bardziej - jakbyś tylko na chwilę wyszła i zaraz miała wrócić. Madziu, byłaś wspaniałą mamą dla naszej córki, dałaś jej cały swój świat. Byłaś moją wspaniałą partnerką, a później żoną. Dzięki tobie stałem się tym, kim jestem teraz. Dałaś mi światło, które świeci dla mnie każdego dnia - naszą córeczkę. Ty i ona - dwie miłości mojego życia. Myślałaś o wszystkich, zawsze oddawałaś całe swoje serce. A teraz wyszłaś i wiem, że już nie wrócisz. Tęsknię. Ja i Kalina postaramy się zmieniać świat wokół nas na lepszy, uśmiechać się do ludzi tak, jak tylko ty potrafiłaś. Kocham cię. brzmiał list pożegnalny męża Majtyki.

Poruszające słowa na pogrzebie Magdaleny Majtyki

Podczas pożegnania mistrz ceremonii przekazał zgromadzonym poruszające słowa nawiązujące zarówno do przemijalności życia, jego nieprzewidywalności, jak i tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki.

Choć nikt z nas nie planował tego spotkania, to los przypomniał nam, jak kruche jest ludzkie życie, jak niepewne plany. W każdej historii życia przychodzi nam spotkać się ze śmiercią. Kim jest ta śmierć? To wielka pani. Przychodzi nagle, niespodziewanie, czasem bardzo gwałtownie, ale zawsze za szybko przekazał słowa mistrza ceremonii Super Express.

