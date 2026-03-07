O sprawie Magdaleny Majtyki Polska dowiedziała się z mediów społecznościowych. Piotr Bartos opublikował apel o pomoc w odnalezieniu jego żony. Internauci zaczęli udostępniać wpis. Niestety po kilku godzinach okazało się, że aktorka znana m.in. z „Na Wspólnej” nie żyje. Obecnie policja wciąż prowadzi śledztwo i bada okoliczności tragedii.

Magdalena Majtyka nie żyje. Policja odnalazła ciało aktorki w lesie

Wpis o zaginięciu Magdaleny Majtyki trafił do mediów społecznościowych w piątek, 6 marca. Mąż aktorki, Piotr Bartos opublikował informację na Facebooku, licząc, że ktoś może mu pomóc ustalić, gdzie przebywa jego żona. Mężczyzna podał szczegóły na temat ostatnich aktywności żony. Dowiedzieliśmy się, że po raz ostatni Majtyka była widziana w środę, 4 marca.

Policja znalazła samochód Magdaleny Majtyki. Wydali pilny komunikat

W piątek, 6 marca w godzinach porannych policja odnalazła uszkodzony samochód Magdaleny Majtyki. Rozbity Opel Corsa znajdował się niedaleko drogi, która prowadzi w głąb lasu w rejonie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim. Auto było puste. Wkrótce służby poinformowały o śmierci Magdaleny Majtyki.

W sobotę, 7 marca prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki. Jak ustalił „Fakt”, policja otrzymała zgłoszenie porzuconego auta już dzień wcześniej. Wówczas jednak funkcjonariusze nie mogli powiązać samochodu z zaginięciem aktorki. Teraz śledczy czekają na sekcję zwłok, która ma zostać przeprowadzona 9 marca.

Kim jest Piotr Bartos? Mąż Magdaleny Majtyki pracuje w branży filmowej

Magdalena Majtyka była żoną Piotra Bartosa. Mężczyzna - tak jak jego ukochana - od lat działa w branży filmowej. Pracuje jako operator filmowy, montażysta, a także reżyser kina niezależnego. W środowisku jest znany z filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowych. Jego dzieła można było zobaczyć na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą.

Bartos nakręcił film „Chłopiec z żabą”. W 2015 roku jego pełny metraż otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

