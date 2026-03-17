We wtorek, 17 marca, na jednym z cmentarzy we Wrocławiu odbyło się ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki. Pogrzeb rozpoczął się o godzinie 12:00. Aktorka zmarła niespodziewanie w wieku 41 lat, a informacja o jej odejściu wstrząsnęła całą Polską. Dziś bliscy pożegnali zmarłą aktorkę.

Na początku marca w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zaginięciu Magdaleny Majtyki. Niestety, dwa dni po zaginięciu policja potwierdziła tragiczne wieści o śmierci aktorki. Dziś odbył się pogrzeb Magdaleny Majtyki. Ostatnie pożegnanie aktorki miało charakter świecki.

Choć nikt z nas nie planował tego spotkania, to los przypomniał nam, jak kruche jest ludzkie życie, jak niepewne plany. W każdej historii życia przychodzi nam spotkać się ze śmiercią. Kim jest ta śmierć? To wielka pani. Przychodzi nagle, niespodziewanie, czasem bardzo gwałtownie, ale zawsze za szybko mówił mistrz ceremonii, cytowany przez ''Super Express''.

Wzruszający widok na pogrzebie aktorki

Podczas uroczystości na wrocławskim cmentarzu, wzrok przyciągały wieńce i wiązanki zostawiane na grobie aktorki. Na wstęgach pojawiły się dedykacje zarówno od najbliższej rodziny, jak i od osób, z którymi aktorka związana była zawodowo.

"Kochanej siostrze", "Kochanej Madzi - rodzice" można było przeczytać na wstęgach. "Droga Magdo, na zawsze będziesz w naszych sercach" przekazała obsada serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Nie zabrakło też wiązanki od przedstawicieli Teatru Capitol, a także od prezydenta Wrocławia.

