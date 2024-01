Szersza publiczność poznała Piotra Swenda 27 lat temu, gdy aktor pojawił się w serialu „Klan” w roli Maćka. Jego postać i on sam oswoił widzów z osobami z zespołem Downa. Oprócz tego 34-latek gra także w teatrze TR Warszawa. W czwartek, 17 stycznia gwiazdor był gościem „Pytania na śniadanie”. Opowiedział o swojej karierze, nowych projektach, na których się skupia, a także codziennym życiu. Padło też gorzkie wyznanie.

Piotr Swend o roli Maćka z „Klanu” i marzeniach

W „Pytaniu na śniadanie” Piotr Swend wrócił do początku swojej kariery. Aktor opowiedział, jak rozpoczęła się jego przygoda z postacią Maćka i serialem „Klan”. Do produkcji dostał się, będąc uczniem szkoły podstawowej.

Chodziłem do szkoły podstawowej z moją siostrą bliźniaczką Asią. Osoby z obsługi technicznej filmowej przyjechały i pani Teresa powiedziała, że Piotr bardzo nadaje się do filmu. Potem przyjechałem na miejsce i uczyłem się tekstu z aktorami – wspomniał Piotr Swend.

Aktor przyznał, że dużą radość sprawia mu kontakt z widzami. Dodał, że szczególnie ceni sobie spotkania z widownią i „zbijanie piątek”. Niestety nie zawsze spotyka się z akceptacją. W studiu „Pytania na śniadanie” opowiedział o przykrej sytuacji, która spotkała go w autobusie.

Pamiętam, to było w autobusie. Było trzech panów w kapturach. Wyzywali mnie od najgorszego. Złości mnie to, dlaczego ja jestem poniżany przez grupkę dresiarzy – ujawnił.

Jednak Piotr Swend stara się nie przejmować takimi sytuacjami i skupia się na swoich planach. Teatr i muzyka to coś, co napędza go cały czas. Warto przypomnieć, że gwiazdor „Klanu” gra na fortepianie, co udowadniał w telewizji.

Chciałbym być muzykiem, aktorem i być szczęśliwym chłopakiem – stwierdził.

Czy Piotr Swend utrzymuje kontakt z członkami ekipy „Klan”? Niedawno Agnieszka Kaczorowska przyznała, że od dawna nie rozmawiała z kolegą z planu i nie ma pojęcia, co się u niego dzieje.

Nie, nie mamy. Kiedyś mieliśmy większy, bo graliśmy razem. Potem przestaliśmy grać razem, (…) w zasadzie tych scen z Piotrkiem było bardzo mało. Teraz nie widziałam go już bardzo długo. Nawet ktoś mnie ostatnio o niego pytał, co u niego i powiem szczerze, że nawet mi się zrobiło głupio, że nie wiem. Że spędziliśmy ze sobą kawał dzieciństwa, a w zasadzie nie wiem, co się u niego dzieje – powiedziała w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd.

