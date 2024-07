Katy Perry to niekwestionowana królowa współczesnej sceny pop, co udowodniła podczas ostatniego występu na Super Bowl. Artystka zaprezentowała swoje największe hity w widowiskowej oprawie. Podczas 12 minut przebrała się cztery razy w kreacje zaprojektowane specjalnie na ten wieczór. Zobacz: Katy Perry na Super Bowl przebierała się kilka razy. Każda kreacja została zaprojektowana specjalnie na ten wieczór

Dzisiaj wokalistka jest spełniona i szczęśliwa, bo jej kariera nabrała rozpędu dzięki czemu podbija światowe listy przebojów. Jest także otwarta na nową miłość, ale nie zawsze tak było. Wszystko przez traumatyczne wspomnienia związane z rozwodem z Rusellem Brandem, amerykańskim aktorem i felietonistą. Gwiazda przyznała, że każde rozstanie było dla niej bolesne, ale to wywarło na niej szczególne piętno. Jak możemy przeczytać w "Skarbie", gdzie ukazał się wywiad z Perry ten czas po rozejściu się z byłym mężem był bardzo trudny:

Nieźle oberwałam, straciłam całą nadzieję, wpadłam w depresję. Przez dwa tygodnie nie mogłam podnieść się z łóżka. Jadłam tylko cheetosy i piłam. To był bardzo mroczny okres mojego życia.

Katy poświęciła dawnej miłości jeden ze swoich utworów, "By The Grace of God". Jest to zapis wszystkich emocji jakie targały artystką w tamtym trudnym okresie:

Ten utwór to zapis tego, jak silna musiałam wtedy być. To był czas, w którym zadawałam sobie pytania: Czy mam siłę to ciągnąć? Czy mam jeszcze po co żyć? Miałam myśli samobójcze.

Dzisiaj na szczęście artystka patrzy na to z większym dystansem.

