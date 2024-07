Na okładce najnowszego wydania magazynu Viva! pojawiła się Ewa Chodakowska. Trenerka wszystkich Polek udzieliła również szczerego wywiadu. Przyznała się między innymi do tego, że była nieplanowanym dzieckiem. Zobacz: Ewa Chodakowska szczerze o swoich rodzicach: Byłam ich małą wpadką

Reklama

Krystyna Pytlakowska, która miała przyjemność poprowadzić tę rozmowę nie omieszkała zapytać również o to czy trenerka rzeczywiście usuwa negatywne komentarze pod postami na blogu. Chodakowska udzieliła zaskakująco szczerej odpowiedzi i przyznała się do tego, że faktycznie to czyni. Od razu też wyjaśniła dlaczego:

Czuję się w pełnym prawie to robić, bo jak ktoś przychodzi do mojego domu z brudnymi butami, muszę go wyprosić. Nie mogę udawać, że tego nie widzę.Jeżeli ktoś wchodzi na moją stronę tylko po to, żeby się pozbyć własnych stresów i odreagować niech znajdzie lepszy sposób - wyznała w Vivie!

Dobre wytłumaczenie?

Zobacz na Polki.pl: Chodakowska dostała własny program w telewizji



Reklama