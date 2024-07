Choć do awantury między Dodą a Agnieszką Szulim doszło już blisko dziewięć miesięcy temu, niechęć pomiędzy gwiazdami nie traci na sile. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Rabczewska zaprzyjaźniła się z koleżanką dziennikarki i to właśnie ona jest głównym tematem ich wspólnych rozmów. Przypomnijmy: Szok! Najlepsza koleżanka Szulim zaprzyjaźniła się z Dodą. Znamy szczegóły

Konflikt zaowocował też tym, że TVN stanął po stronie Agnieszki, a przedstawiciele telewizji zapowiedzieli, że w związku z zaistniałą sytuacją, Doda nie będzie promowana na ich antenie, co media określiły szeroko pojętym "banem". Teraz jednak na oficjalnej stronie internetowej TVN Rabczewska pojawia się w jednym z materiałów zrealizowanych podczas pokazu kolekcji Anji Rubik, gdzie pytano gwiazdy o to, czy korzystały kiedykolwiek z warszawskiego metra. To pierwsza wypowiedź wokalistki dla stacji od czasu feralnych wydarzeń w Chorzowie.

Nie jeździłam, ale występowałam w spektaklu "Metro" - odpowiedziała z humorem Doda.

Myślicie, że TVN przyjmie jeszcze Dodę z otwartymi ramionami? Ostatnio "Super Express" sugerował, że stacja jest zainteresowana wyprodukowaniem reality-show z gwiazdą w roli głównej. Oczywiście informację należy traktować z dystansem ;)

