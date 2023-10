Oliwia Bieniuk wypoczywa w słonecznej Hiszpanii u boku swojej macochy, Zuzanny Pactwy. Ostatnio córka Ani Przybylskiej postanowiła udostępnić zdjęcie z partnerką swojego ojca, Jarosława Bieniuka. Niestety niespodziewanie w komentarzach rozpętała się burza. Bieniuk musiała interweniować. Co tak oburzyło fanów?

Oliwia Bieniuk chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem młoda gwiazda pochwaliła się wspólnym wypoczynkiem z Zuzanną Pactwą. Panie spędzają czas w ciepłych krajach i pokazały, jak wypoczywają na leżakach na plaży. Pod fotką znalazło się tylko jedno słowo:

Pod zdjęciem szybko pojawiło się sporo komentarzy, ale w pewnym momencie jedna z internautek zaczęła wspominać Annę Przybylską.

Gdy inne internautki zauważyły ten komentarz, od razu wkroczyły do akcji i zwróciły uwagę obserwatorce Oliwii Bieniuk. Nie kryły swojego oburzenia:

- Nie wierzę w to co czytam tu czasem. No ale nic tak nie motywuje do hejtu jak kompleksy, brak perspektyw i brak kasy.

- Ile w kobietach jest jadu ????… obie ???????? super udanego wyjazdu ???????? - czytamy w komentarzach.