Skolim, znany z hitów disco polo oraz wcześniejszej kariery aktorskiej w takich serialach jak „Na Wspólnej”czy „Barwy szczęścia”, w ostatnich latach osiągnął niebywałą popularność. W 2024 roku zagrał ponad 450 koncertów i zdobył ogromne uznanie publiczności. Jednak mimo tego sukcesu Skolim wyraził rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony największych stacji radiowych.

„Wyglądasz idealnie” w radiu dopiero po 50 milionach

Skolim zarabia miliony i jest jednym z najpopularniejszych twórców disco polo. Teraz jednak przyznał głośno, że ma żal do stacji radiowych, które nie chcą grać jego utworów. W wywiadzie dla WP Lifestyle artysta ujawnił, że jego utwór „Wyglądasz idealnie” z 2022 roku został zagrany w radiu dopiero po osiągnięciu 50 milionów wyświetleń. Skolim podkreślił, że mimo ogromnej popularności w internecie, jego muzyka trafia do rozgłośni radiowych z dużym opóźnieniem.

W 2022 roku zrobiłem utwór 'Wyglądasz idealnie', a w radiu został zagrany dopiero, jak miał 50 milionów mówi rozgoryczony muzyk disco polo.

Artysta czuje się niedoceniony przez media

Pomimo ogromnych osiągnięć i tysięcy fanów, Skolim ma poczucie, że jest traktowany inaczej niż inni artyści. Skolim wskazuje, że wymaga się od niego więcej, a jego droga do uznania w mediach jest dłuższa i trudniejsza niż w przypadku artystów mających zaplecze dużych wytwórni.

Myślę, że gdybym miał większe zaplecze (...), to ta 'Temperatura' by latała w radiu co godzinę. (...) Ode mnie się więcej wymaga i więcej tego muszę zrobić (...). Czy to mnie denerwuje? Może trochę mówił dla WP Lifestyle.

Artysta uważa, że brak wsparcia dużej wytwórni muzycznej znacząco wpływa na jego możliwości dotarcia do radiowych playlist. „Ciężej mi jest dotrzeć do rozgłośni niż artystom, którzy są w wytwórniach” - powiedział Skolim.

Spodziewaliście się takiego wyznania?

Zobacz także: