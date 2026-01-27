Tydzień temu 26-letni Brooklyn Beckham opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym oskarżył swoich rodziców, Victorię i Davida Beckhamów, o próbę zniszczenia jego związku z żoną, Nicolą Peltz. W swoim wpisie wyraził frustrację i żal wobec zachowań rodziców, które - jego zdaniem - miały negatywny wpływ na jego życie małżeńskie.

W szczególności zarzucił matce, Victorii Beckham, że podczas jego wesela z Nicolą Peltz „zniszczyła” jego pierwszy taniec z żoną, tańcząc z nim w „bardzo niestosowny sposób”. Brooklyn podkreślił, że poczuł się wówczas „upokorzony”.

Victoria Beckham „rozbita” po słowach syna

Według informatora dziennika „The Mirror”, Victoria Beckham przeżyła emocjonalne załamanie po publikacji oświadczenia przez Brooklyna. Źródło podało, że określenie „niestosowny” było dla projektantki najbardziej bolesne i miało uderzyć bezpośrednio w jej intencje jako matki.

Victoria jest całkowicie rozbita - twierdzi źródło ,,The Mirror''

Rodzina Beckhamów, dotąd powściągliwa w publicznych komentarzach, ma być w szoku po tym, jak Brooklyn zdecydował się na upublicznienie takich słów. Źródło „The Mirror” określiło sytuację jako „wybuch wielkiej bomby atomowej”, podkreślając skalę emocjonalnego zamieszania, które wywołał syn pary.

Cała ta sprawa była jak wybuch wielkiej bomby atomowej i po prostu nie mogą uwierzyć, że on to zrobił. (...) To dla nich duże obciążenie, ale Victoria powiedziała Davidowi, że nie pozwoli, aby to ich zniszczyło. To największa próba, przed jaką kiedykolwiek stanęli, ale przetrwają ją, ponieważ są silni - dodaje źródło ,,The Mirror''

Rodzina Beckhamów pojawia się publicznie w Paryżu mimo kryzysu

Mimo narastającego skandalu, David i Victoria Beckhamowie pojawili się w Paryżu, gdzie projektantka mody odbierała prestiżowe odznaczenie. Podczas uroczystości Victoria podziękowała bliskim za wsparcie, co zostało odebrane jako sygnał, że Beckhamowie próbują zachować jedność i przezwyciężyć kryzys.

Wydarzenie w Paryżu było pierwszym publicznym wystąpieniem rodziny od czasu publikacji oświadczenia przez Brooklyna. Obecność dzieci (za wyjątkiem oczywiście Brooklyna) i Davida Beckhama u boku Victorii miała symbolizować ich solidarność i chęć ratowania rodzinnych więzi.

