Konflikt w rodzinie Beckhamów z dnia nadzień nabiera na mocy? Najnowsze nagranie Cruza Beckhama podgrzało atmosferę.

Cruz Beckham publikuje wymowne wideo z bratem Romeo

Rodzinne napięcia u Beckhamów na nowo zyskały medialnego rozgłosu dzięki poruszającemu wpisowi Brooklyna Beckhama, w którym 26-latek oskarżył rodziców o ingerencję w jego życie prywatne, powodując tym samym lawinę komentarzy wśród internautów.

„Moi rodzice od dawna próbowali zniszczyć mój związek” napisał syn Davida i Victorii Beckhamów.

W kolejnym oświadczeniu zapoczątkował też publiczne komentowanie niestosownego zachowania Victorii Beckham podczas wesela syna.

Matka ukradła mój pierwszy taniec z żoną. Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób. Czułem się upokorzony wyznał Brooklyn.

Brooklyn ogłosił, że odcina się od rodziny, by skupić się na szczęściu z żoną Nicolą Peltz. Jego publiczne słowa wywołały poruszenie nie tylko w mediach, ale i wśród najbliższych.

W czasie gdy konflikt rodzinny nabierał rozgłosu, rodzina Beckhamów udała się do Paryża na Tydzień Mody. To właśnie tam Cruz Beckham nagrał krótki film z opublikowany na TikToku, który został odczytany jako jawna reakcja na zarzuty Brooklyna. Na nagraniu pojawił się brat Romeo, Jackie Apostel i Kim Turnbyll. Cała czwórka porusza ustami do fragmentu utworu "On The Block" Lil Maru. Nagranie pojawiło się w momencie nasilającej się rodzinnej burzy i zostało opatrzone jednoznacznym opisem:

Wyobraź sobie, że nienawidzisz, a my po prostu tu jesteśmy tak.

Wideo błyskawicznie zwróciło uwagę fanów, sugerując, że Cruz może w ten sposób odnosić się do zamieszania wywołanego przez Brooklyna. Internauci nie mają wątpliwości, że Cruz swoim nagraniem jasno zadeklarował swoje stanowisko w rodzinnym sporze.

Victoria i David Beckham w obliczu medialnej burzy

Victoria Beckham nie zdecydowała się na bezpośredni komentarz, jednak jej internetowa aktywność - w tym publikowanie rodzinnych wspomnień - została przez media zinterpretowana jako próba złagodzenia sytuacji. David Beckham wypowiedział się o całej sytuacji w jednym z najświeższych wywiadów:

Dzieci popełniają błędy stwierdził krótko.

