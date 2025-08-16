Andrzej Duda jeszcze nigdy nie był tak szczery. W nowym wywiadzie dla Żurnalisty, opowiedział, jak wyglądały relacje rodzinne w trakcie jego prezydentury oraz podczas wyborów prezydenckich.

Agata Duda zrobiła Andrzejowi Dudzie awanturę

Andrzej Duda w swojej książce pt. "To ja. Andrzej Duda" zdradza m. in. kulisy swojego rodzinnego życia i tego, jak późniejsza prezydentura wpłynęła na codzienność jego bliskich. Z cytowanego przez "Fakt" fragmentu książki dowiadujemy się o reakcji Agaty Dudy na to, że jej małżonek wystartuje w wyborach:

Nie była to najprzyjemniejsza rozmowa. Mówiąc wprost: Agata płakała, bo rozumiała, co oznacza mój start w wyborach. Dla rodziny to koszmar

Andrzej Duda nie ukrywa, że Agata Duda "nie marzyła o tym,, żeby zostać pierwszą damą, nigdy nie była to jej ambicja". Prezydent stanął w obronie Agaty Dudy, zdradzając, jak wyglądało 10 lat pełnienia przez nią funkcji pierwszej damy, oraz jak radziła sobie z bezlitosnymi publikacjami w mediach. Z kolei w rozmowie z Żurnalistą przyznał, że jego małżonka nie była zadowolona z fragmentu w książce, z którego wynika, że po ogłoszeniu jego startu w wyborach poleciały jej łzy:

Muszę tutaj zdradzić jedną tajemnicę domową. Moja żona jak to przeczytała, to powiedziała: ''Co? Awanturę ci zrobiłam! Nie pamiętasz? Nie pamiętasz tej awantury?''. (...) Talerze nie latały. To nie Agata. Natomiast zdenerwowała się wtedy rzeczywiście. Ale łzy też były, bo ja te łzy pamiętam dobrze. Może ona nie chce ich pamiętać, ale łzy były

Nie ukrywa, że porzucenie dotychczasowego zawodowego życia było dla niej szalenie trudne.

Andrzej Duda o trudnych chwilach dla córki

Andrzej Duda w rozmowie z Żurnalistą powrócił również wspomnieniami do nieprzyjemniej sytuacji, której doświadczyła jego córka Kinga Duda, kiedy Tomasz Lis przypisał jej fałszywego twitta związanego z Oscarami, jeszcze przed wygraną prezydenturą.

Pierwszy moment, szczerze mówiąc, był dramatyczny. Proszę pamiętać o tym, że moja córka miała wtedy 20 lat. Ukończyła studia na pierwszym roku i dla takiej dziewczyny robienie z niej publicznie w mediach osoby głupiej i jakiejś takiej infantylnej jest nieprawdopodobnie bolesne

Duda o reakcji rodziny po wygranych wyborach

A jak rodzina zareagowała na to, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie?

Pamiętam to takie zdumienie połączone z jakby wielkim znakiem zapytania w oczach mojej żony i córki: ''Co teraz będzie?''. (...) za chwilę przyjedzie BOR, otoczy nas i już zawsze będą z nami. (...) Nasze życie diametralnie się zmienia. (...)

Były prezydent opowiada również, jak reagowała jego córka, kiedy emocje nieco już opadły:

Córka potem się śmiała z nas, mówiła do mnie i do żony: ''Widzicie, jesteśmy patologiczną rodziną'', bo została w Krakowie w naszym mieszkaniu, a my pojechaliśmy do Warszawy. (...) Córka się śmiała: ''Widzicie, jesteśmy patologiczną rodziną, bo zwykle to dziecko opuszcza gniazdo rodzinne, dom rodzinne, a tutaj rodzice się wyprowadzają i zostawiają dziecko samo''

