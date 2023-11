1 z 5

Michał Szpak zapowiada nowy singiel - "Don't poison your heart"! Jego premiera odbyła się w Radiu Zet, a teledysk do piosenki zobaczymy już w piątek rano. Tym samym rozwiązała się zagadka tajemniczego występu artysty w półfinale programu "The Voice of Poland". Jak podaje gala.pl Michał, po zakończeniu odcinka, zaśpiewał premierowy utwór, ale widzowie tego występu nie zobaczyli, był on nagrany na potrzeby innych działań artysty. Ale fani programu i wielbiciele trenera nie muszą się wcale martwić! Poznajcie szczegóły na kolejnej stronie i zobaczcie zdjęcia z tajemniczego występu oraz okładkę.

Będzie hit?

