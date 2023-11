2 z 5

Michał Szpak od początku swojej kariery zwracał uwagę nie tylko ogromnym talentem wokalnym, ale również odważnym wizerunkiem scenicznym. Zyskał tym sobie rzesze wiernych fanów, jeszcze na etapie występów w programie "X-Factor". Szpak nie ukrywa jednak, że jego wizerunek nie wszystkim się podoba. W kierunku piosenkarza nierzadko padają słowa krytyki, a nawet hejt. Gwiazdor w tabloidzie zdradził również, jak reaguje na tego typu komentarze.

- Czasem słyszę przykre komentarze. Niektórzy wyzywają mnie od ciot, ale zupełnie się tym nie przejmuję. Nikt mnie nie złamie. Trzeba być sobą i umieć siebie wyrażać - powiedział Michał Szpak na łamach "Faktu".

Juror "The Voice of Poland" wyznał również, czy hejt, który dotyka go za kontrowersyjny wizerunek sprawia, że zamierza on złagodzić swoje stylizacje.