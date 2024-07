Kilka godzin temu zakończyła się czwarta edycja najpopularniejszego talent-show w Telewizji Polskiej. Była to kolejna edycja "The Voice" w której pojawiły się znane z wcześniejszych odsłon twarze: Maria Sadowska, Baron i Tomson, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska, która powróciła po urlopie macierzyńskim. W trzeciej edycji jej miejsce zajmowała Patrycja Markowska. We wczorajszym finałowym odcinku do rywalizacji stanęły cztery najlepsze głosy w Polsce, ostatecznie wygrał Juan Carlos Cano Przypomnijmy: "The Voice 4" za nami. Program wygrał zawodnik Sadowskiej

Gwiazdą wieczoru była jurorka drugiej edycji i jedna z największych gwiazd muzyki w naszym kraju - Edyta Górniak. Diwa pojawiła się najpierw jako gość Aleksandry Węglewicz z drużyny Marka Piekarczyka. Wokalistki wykonały przebój "Nie zapomnij", który ostatecznie nie zapewnił uczestniczce awansu do najlepszej trójki programu. Kilka chwil później Edyta wystąpiła już solo z najnowszym singlem "Your High". Jak zawsze w występach na żywo pokazała ogrom swoich możliwości.

Który z występów bardziej wam się podobał?

Duet Edyty i Oli:

Zachwycająca Edyta Górniak: