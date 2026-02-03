Doda dziękuje parze prezydenckiej. Pokazała zdjęcia z Nawrockimi, internauci od razu zareagowali
Doda nie przestaje walczyć o prawa zwierząt. Po dramatycznych odkryciach w schroniskach spotkała się z Karolem Nawrockim i jego żoną. Teraz opublikowała zdjęcia z wizyty w Pałacu Prezydenckim i podziękowała prezydentowi i pierwszej damie. Internauci od razu zareagowali.
Doda opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcia i wpis. Artystka po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim podziękowała za rozmowę z Martą i Karolem Nawrockimi, z którymi poruszyła temat dramatu zwierząt z patoschronisk. Pod wpisem Dody momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Doda spotkała się z prezydentem Karolem Nawrockim
Doda odbyła dziś oficjalne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim oraz jego żoną Martą Nawrocką w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie dotyczyło dramatycznych sytuacji w niektórych schroniskach dla zwierząt, nazywanych patoschroniskami. Doda przekazała parze prezydenckiej postulaty dotyczące poprawy warunków zwierząt oraz konieczności nowelizacji prawa. Doda po spotkaniu z Nawrockimi zdradziła szczegóły i wystosowała apel.
Po spotkaniu artystka podkreśliła, że była zadowolona z rozmowy i zauważyła gotowość ze strony prezydenta do działania. Oprócz Dody i pary prezydenckiej w spotkaniu wzięli udział m.in. Krzysztof Stanowski i Łukasz Litewka.
Doda dziękuje Marcie i Karolowi Nawrockim
Kilka godzin po wizycie w Pałacu Prezydenckim Doda opublikowała zdjęcia z Martą i Karolem Nawrockimi. W poście na Instagramie podziękowała prezydentowi i pierwszej damie za spotkanie.
Dziękuję za spotkanie Panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i Pani Marcie . Zwierzętom potrzebne jest POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI. Działajmy RAZEM
Pod wspólnymi kadrami Dody z Martą i Karolem Nawrockimi od razu pojawiły się komentarze. Fani są zachwyceni postawą Dody, która od tygodni walczy o prawa zwierząt.
Wystarczył niespełna miesiąc, by realna pomoc i konkretne działania stały się faktem, coś, czego politycy nie byli w stanie osiągnąć przez lata. Jestem wzruszona i z całego serca trzymam kciuki, to się uda
Dziękuję, że jest Pani naszym głosem
Brawo Doda wielkie brawa i szacunek jesteś wielka!!!!!!
