Podczas wizyty u Kuby Wojewódzkiego Andziaks przyznała, że nie wypłaca swoim dzieciom wynagrodzenia za wykorzystywanie ich wizerunku w celach zarobkowych. Jednocześnie podkreśliła, że w przyszłości zamierza się im odwdzięczyć. Razem z Luką obmyślili już konkretny plan.

Andziaks u Kuby Wojewódzkiego

We wtorkowym odcinku programu "Kuba Wojewódzki" na kanapie dziennikarza pojawiła się jedna z najpopularniejszych polskich influencerek - Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks. Rozmowa dotyczyła wielu aspektów jej życia prywatnego i zawodowego, w tym kulisów narodzin drugiego dziecka oraz działalności internetowej, która przyciąga miliony widzów. Influencerka opowiadała między innymi o tym, dlaczego zdecydowała się pokazać nagrania z porodu i jakie emocje wywołało to wśród jej odbiorców.

Podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim temat nieoczekiwanie zszedł również na kontrowersje, które wokalistka wywołała w sieci po tym, jak podarowała swojej córce smartfon. Influencerka przyznała, że pięcioletnia Charlie dostała iPhone’a od młodszego brata jako prezent po jego narodzinach, co wywołało niemałe poruszenie w komentarzach internautów.

Ja nawet nie wiem, jaki to jest iPhone - to jakiś najsłabszy iPhone, jaki był w sklepie… Wyobraź sobie, że do tej pory go nie odpaliła, bo zapomniała o nim. Ja się nie dziwię, że wzbudziło to kontrowersje, bo gdzieś mówi się, że dziecku nie powinniśmy dawać telefonu, tym bardziej kiedy jest tak małe. Tyle, że ja nie daję dziecku telefonu na wyłączność, żeby cały dzień miała telefon, dzwoniła, siedziała... tłumaczyła Andziaks.

Andziaks nie płaci dzieciom za wykorzystanie ich wizerunku

Nie jest tajemnicą, że dzieci Andziaks i Luki - pięcioletnia Charlie oraz trzymiesięczny Franco - często pojawiają się w jej filmikach publikowanych w sieci. To właśnie materiały z udziałem pociech influencerki cieszą się największą popularnością i zdobywają najwięcej wyświetleń.

Podczas ostatniej wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego prowadzący nie omieszkał zapytać jej wprost, czy płaci dzieciom za wykorzystywanie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

Powiem ci, że nie, natomiast, powiedziałam mojemu mężowi, jakby razem do tego doszliśmy... zaczęła.

Nagle w słowo wszedł jej Wojewódzki.

Masz za darmoszkę pracowników... zauważył.

Andziaks natychmiast zareagowała zaznaczając, że wspólnie z mężem mają zamiar odwdzięczyć się dzieciom w przyszłości.

Za darmoszkę, nie za darmoszkę… Powiedziałam mojemu mężowi, że musimy w przyszłości na pewno odwdzięczyć się jakoś za to i wyposażymy dzieci w swoje mieszkania, więc myślę, że to jest bardzo miłe i przyjemne zapewniła.

Zobacz także: