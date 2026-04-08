Sylwia Grzeszczak w dniu swoich 37. urodzin wrzuciła na InstaStories serię kadrów i refleksji, które zaskoczyły nawet wiernych fanów. Zamiast typowego świętowania pojawiło się bardzo osobiste wyznanie: artystka przyznała, że przez lata nie lubiła urodzin, bo ten dzień mocno kojarzył jej się z samotnością i smutkiem.

Wyjątkowy prezent dla Sylwii Grzeszczak

7 kwietnia Sylwia Grzeszczak świętowała swoje 37. urodziny. Z tej okazji podzieliła się na InstaStory życzeniami, jakie otrzymała od fanów. Wśród nich pojawił się także wyjątkowy kadr - artystka pokazała romantyczny prezent, jaki dostała od ukochanego, Macieja Buzały - bukiet czerwonych róż.

Kiedy zegar wybija północ, zasypujecie mnie życzeniami napisała.

Wśród tych urodzinowych momentów pojawiło się też selfie w lustrze - w lekkiej różowej kurtce, czarnej czapce z daszkiem i jasnych jeansach - a zaraz po nim zapis emocji, które rzadko przebijają się przez sceniczny wizerunek.

Wokalistka dała do zrozumienia, że dziś urodziny widzi inaczej: liczy się dla niej każda chwila i ma poczucie wdzięczności za to, co przeżyła.

Każda sekunda w życiu jest tak bardzo ważna dla mnie. Doceniam te 37 lat i niczego nie żałuję

Przejmujące wyznanie Sylwii Grzeszczak

Na tym jednak wokalistka nie poprzestała. W kolejnej relacji wróciła pamięcią do czasu, kiedy dzień urodzin nie był dla niej powodem do radości. W jej opowieści urodziny działały jak cichy licznik: przypominały o kolejnym roku wyrzeczeń i o tym, jak wysoką cenę potrafi mieć konsekwentne parcie do przodu.

Spędzałam w swoich czterech ścianach mnóstwo godzin, lat... Tym samym nie miałam czasu na relacje z ludźmi. Ale tego dowiadywałam się co roku, za każdym razem, kiedy szłam po swój cel dalej i dalej... Za każdym razem tego dnia leciała mi również łza... chyba tęsknoty za ludźmi. Droga do sukcesu często kosztowała mnie wiele

W końcu jednak Grzeszczak zaczęła zmieniać swoje życie prywatne i uczyć się świadomego przeżywania codzienności - małymi krokami. Z jej perspektywy to był proces, nie nagła rewolucja, ale efekt jest jasny: dziś patrzy na siebie sprzed lat z większą czułością i nie chce zapominać o tej dziewczynie, która tak uparcie szła po swoje.

Zmieniłam całe swoje życie prywatne i zaczęłam żyć świadomie, kroczek po kroczku (...), ale warto było. Doceniam każdą sekundę swojego życia i niczego nie żałuję. Gdziekolwiek to życie mnie doprowadzi, cieszę się z każdej sekundy. Dziś leci mi łezka wzruszenia, ale nie zapominam o tamtej dziewczynie

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach sporo zmieniło się w życiu Sylwii Grzeszczak. Artystka nie jest już w związku z Marcinem Piotrowskim, znanym jako Liber. We wrześniu 2023 roku para poinformowała o rozstaniu, a dziś wspólnie wychowują 10-letnią Bognę. Grzeszczak związała się z Maciejem Buzałą, który niegdyś był partnerem Blanki Lipińskiej.

Sylwia Grzeszczak świętuje urodziny, fot. Instagram/sylwia_grzeszczak_official

