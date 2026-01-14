Koncert "Piosenki filmem pisane", transmitowany przez TVN, odbił się szerokim echem wśród komentujących widzów. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Choć pierwszą z nich publiczność odebrała całkiem pozytywnie, to na drugiej nie pozostawiła suchej nitki. Negatywne komentarze dotyczyły również występu Viki Gabor, która zaśpiewała w duecie z Michałem Rudasiem utwór "Jai Ho". Sam artysta postanowił zabrać głos w tej sprawie i opublikował wymowny wpis na swoim Instagramie.

Michał Rudaś zabrał głos ws. hejtu na Viki Gabor. Opublikował dosadny wpis

Niedawny koncert "Piosenki filmem pisane" został mocno skrytykowany przez widzów. Przykre komentarze były kierowane także w stronę wokalistki Viki Gabor. Jej partner sceniczny, Michał Rudaś, z którym zaśpiewała w duecie, postanowił położyć temu kres i w mediach społecznościowych opublikował mocny wpis, stając w obronie artystki. Podkreślił, że trudno mu przyjmować komplementy, gdy jego muzyczna partnerka mierzy się z falą negatywnych komentarzy.

Nie jest mi łatwo przyjmować komplementy, kiedy moja partnerka sceniczna doświadcza przykrości w sieci. Rozumiem, że każdy z nas ma inny gust - i to jest absolutnie naturalne. Ale warto rozróżnić krytykę od ocen, które nic nie wnoszą. napisał w poście.

Muzyk podkreślił, że krytyka ma sens jedynie wtedy, gdy odnosi się m.in. do czystości śpiewu, dykcji czy interpretacji tekstu. Natomiast komentarze w stylu "beznadziejna" czy "nie umie śpiewać" nie mają żadnej merytorycznej wartości i są jedynie raniące dla drugiego człowieka.

Wracjąc do Viki i komentarzy typu 'ona nie ma głosu' czy 'nie umie śpiewać' warto najpierw zapytać co to właściwie znaczy 'mieć głos'? Czy tylko śpiewać głośno i mocno? Dla mnie piękno muzyki bardzo często kryje się właśnie w subtelnościach, barwie, dynamice, delikatności... pisał Michał Rudaś.

Michał Rudaś we wpisie podkreślił, że głos Viki jest unikatowy i pełen muzycznej wrażliwości. Dodał również kilka ciepłych, wspierających słów skierowanych w stronę piosenkarki.

Jej głos jest pełen wrażliwości, melodyjności, precyzji, pięknej barwy i ogromnej muzykalności. Nie trzeba śpiewać jak Nicole Scherzinger czy Edyta Górniak, żeby 'mieć głos'. to tylko jeden z możliwych środków wyrazu. pisał muzyk.

Internauci wstawili się za Viki. Padły wspierające słowa

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o Viki Gabor i jej romskim ślubie. Piosenkarce nie podoba się medialna nagonka, dlatego konsekwentnie unika publicznych wypowiedzi na temat swojego życia prywatnego. Artystka mierzy się także z falą krytyki podczas występów koncertowych. Pod wpisem Michała Rudasia pojawiło się jednak mnóstwo wspierających komentarzy skierowanych do młodej wokalistki.

Ja kompletnie nie rozumiem hejtu na tę dziewczynę. Ona jest piekielnie zdolna, ma przepiękną barwę głosu

Mam ciary! Viki jest tu doskonała pisali internauci.

A co wy sądzicie o zaistniałej sytuacji?

Zobacz także: