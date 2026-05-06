Dominika pożegnała się z programem "Farma" na ostatniej prostej, dwa dni przed wielkim finałem 5. edycji. O wyniku przesądziło głosowanie uczestników, a emocje były rozgrzane do czerwoności. Dominika z wielką klasą opuściła program i nie ukrywa, że nie ma żalu do nikogo, choć trochę zawiodła się na Akselu, który wcześniej obiecał jej poparcie, ale ostatecznie też na nią zagłosował. Podczas live'a z Szymonem z "Farmy" Dominika przyznała, że oglądanie odcinka, w którym odpada nie było łatwe i przy okazji wszystko ujawniła o programie. A z kim ma kontakt? Aż trudno uwierzyć.

Dominika po odejściu z "Farmy" wszystko ujawniła

Po odpadnięciu Dominiki z "Farmy" tradycyjnie już odbył się live z udziałem byłej uczestniczki. Dominika rozmawiała z Szymonem o swoim pobycie w programie i zdradziła, dlaczego tak płakała, jak się dowiedziała, że idzie do stodoły. Teraz Dominika ujawniła otwarcie, czego wtedy się tak bała, a była w programie zaledwie od trzech dni.

Powiem Wam całą prawdę, dlaczego ja tak płakałam o tą stodołę. Ja nie płakałam, że mam spać w stodole, tylko wiecie o co? Tylko o to, że osoby ze stodoły miały być nominowane, a ja już wtedy miałam zadrę z Karoliną i z Lamią. To one miały decydoać, ja pomyślałam sama do siebie: 'Ja przyszłam do programu i ja mam za trzy dni odpadać. I to był mój płacz, ale musiałam coś wymyślić, że płaczę przez stodołę, ale ja się najbardziej bałam tego, że odpadnę. - wyznała podczas live'a Dominika

Farmerka nie ukrywa, że nieustannie obawiała się Karoliny i co tydzień sądziła, że to właśnie ona będzie nominowana, ale z perspektywy czasu czuje, że została oszczędzona i udało jej się dojść naprawdę daleko.

Ja co tydzień myślałam, że Karolina będzie mnie nominować. - dodała Dominika

Jak Dominika podsumowała swój udział w "Farmie"?

Dominika na "Farmie" zdecydowała się zająć kuchnią i świetnie się sprawdziła w tej roli, co podreślił nawet sam Szymon. Umiała wyczarować smaczne potrawy z bardzo ograniczonych składników i nie ukrywa, że od poczatku jej planem była właśnie kuchnia, a uczestnicy specjalnie obok niej siadali, aby otrzymać porcję mięsa do obiadu.

Ogólnie moim planem było, że jeśli wejdę na Farmę to chce iść do kuchni. Aksel czyHenio zawsze siadał obok mnie, bo ja im wrzucałam te boczki. - zdradziła Domi

Uczestniczka odniosła się też do zarzutów, że prześlizgnęła się przez program, a teraz sama wyznała, że to była jej strategia:

Ja nie czuję, że się prześlizgnęłam… Czuję, że to była moja strategia: być w kuchni i gadać ze wszystkimi.

A z kim Dominika utrzymuje kontakt po "Farmie"? Uczestniczka zdradziła, że są osoby z którymi nadal rozmawia, a nawet umawia się na poranne kawy na wideo z Heniem.

Mam kontakt z Agnieszką, oczywiście z Janosikiem, z Henrykiem mam też kontakt, czasem rano na wideo pijemy sobie kawkę. - przyznała Dominika

Wyrzucili ją z "Farmy", a ona zdradziła całą prawdę. Dominika ujawniła, co się działo

