Od kilkunastu miesięcy trwa medialna walka pomiędzy Anną Samusionek i jej byłym mężem, Krzysztofem Zuberem o ich córeczkę, 12-letnią Angelikę. Relacje eksmałżonków są bardzo skomplikowane, a cała sprawa trafiła w końcu do sądu. Na początku lutego zapadł wyrok, według którego dziewczynka miała trafić do adopcji. Przypomnijmy: Samusionek i Zuber przegrali w sądzie. Kto teraz zajmie się ich córką?

Rodzina zastępcza, która przyjęła córkę aktorki nie wytrzymała szumu medialnego wokół jej osoby. Angelika trafiła więc na własne życzenie pod opiekę ojca. W jego domu znalazła spokój, mogła też skupić się na nauce. Ostatniego dnia lipca odbyła się kolejna rozprawa o opiekę nad dziewczyną. Sąd wziął pod uwagę to, że dziewczynka dobrze czuje się z ojcem, dlatego też postanowił, że ma przebywać u niego do momentu kolejnej rozprawy. Ta odbędzie się już we wrześniu. Samusionek będzie starać się wtedy o odebranie praw rodzicielskich Krzysztofowi.

Anna ostatni raz spotkała się z córką w zimę ubiegłego roku. Jak myślicie - Angelika zechce zamieszkać z mamą?

