Przez dużą część zeszłego roku byliśmy świadkami serialu medialnego związanego z walką o prawa do córki Anny Samusionek, które aktorka walczyła z jej ojcem. Sytuacja była mocno niejasna, tabloidy donosiły o coraz to nowych, niewiarygodnych wręcz sytuacjach z życia rodziny celebrytki, a cała sprawa miała swój finał w sądzie. Przypomnijmy: Samusionek i Zuber przegrali w sądzie. Kto teraz zajmie się ich córką?

Angelika Zuber sporo czasu spędziła w domu dziecka, potem w rodzinie zastępczej, odwiedziła też pogotowie opiekuńcze. To nie zwiastowało niczego dobrego, ale okazuje się, że dziewczynka radzi sobie dobrze. Angelika wystosowała właśnie oficjalny komunikat do mediów, w którym chwali się świadectwem szkolnym. Nie kryje też radości, że jest w końcu ze swoim ojcem, Krzysztofem Zuberem.

Szanowni Dziennikarze, piszę ten list, ponieważ chciałam podziękować: Wam, Panu Prezydentowi, Premierowi, Ministrowi, Rzecznikom, i wszystkim innym, którzy mi pomagali w tym, żebym była szczęśliwa. Myślę, że gdyby nie Wy, to nie byłabym dzisiaj z Tatusiem i nie zdobyłabym czerwonego paska na świadectwie piątej klasy, w tym strasznym, ale to strasznym roku. TO WAM DEDYKUJĘ MOJE ŚWIADECTWO JAKO DOWÓD, ŻE WARTO MI BYŁO ZAUFAĆ [pisownia oryginalna] - czytamy w liście dziewczynki.