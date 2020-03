Ta pomada do brwi to nowy hit z Rossmanna. Daje identyczny efekt jak Inglot, a jest o połowę tańsza!

Od kiedy świat mody zakochał się w gęstych brwiach Cary Delevingne marki kosmetyczne nie przestają prześcigać się w tworzeniu produktów, których zadaniem jest podkreślanie tego elementu twarzy. Na rynku dostępnych jest tysiące różnych wariantów kosmetyków. Jednak największym powodzeniem cieszą się pomady.

Pomada do brwi Brow Master marki Lovely z Rossmanna

Formuły tych produktów pozwalają na bardzo precyzyjne dorysowanie włosków, zaznaczenie i skorygowanie kształtu brwi lub ich przyciemnienie. Dotychczas wśród tych najlepszych często wymieniane były pomady marek: Anastasia Beverly Hills (110 zł), Benefit Cosmetics (132 zł) lub Inglot (43 zł). Rywalizować może jednak z nimi pomada Brow Master marki Lovely, która kosztuje zaledwie 19,29 zł w Rossmannie.

Ma kremową konsystencję, którą jest łatwa w aplikacji. Można nią stworzyć zarówno naturalnie wyglądający look, jak i mocniej uwydatnić brwi. Jej ogromną zaletą jest też trwałość. Ładnie utrzymuje się przez cały dzień i nie ma opcji, żeby się rozmazała. Producent zapewnia, że jest wododoporna, ale przyznam, że w takich warunkach jej jeszcze nie testowałam. Dodatkowo jest też wydajna. Podczas jednej aplikacji z pojemniczka znika naprawdę minimalna ilość produktu.

Do pomady dołączony jest też pędzelek. Wbudowany jest w nakrętkę, przez co nie sposób go zgubić. Zwykle dołączane do produktów aplikatory nie są zbyt dobrej jakości, ale ten jest naprawdę ok. Mimo, iż wolę nakładać pomadę osobnym pędzlem takim, jak do eyelinera, tym również zdarzało mi się wyrysować świetne brwi. Na pochwałę zasługuje też pigmentacja pomady. Jedyny aspekt, który mógłby zostać uznany za minus. To mało opcji kolorystycznych. Pomada dostępna jest tylko w dwóch odcieniach. Niemniej jednak są one tak uniwersalne, że pasują kolorystycznie do większości słowiańskich brwi.

Pomada doceniona została również na wizaz.pl. w skali pięciopunktowej ma 4,3.

"Używam od ok. 2 miesięcy. Jest bardzo łatwa w aplikacji i trwała. Efekt spełnia moje wymagania i oczekiwania, a pędzelek jest miękki. Nie jestem profesjonalistką w makijażu, ale dzięki temu produktowi jestem w stanie szybko i łatwo uzyskać ładne brwi. Świetne jest również to, że pędzelek jest wbudowany w zakrętkę pomady."

"Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Pomoże ujarzmić brwi i nadać im głęboki, brązowy kolor. Pędzelek jest niewielki, bardzo łatwo nakłada się nim pomadę na włoski. Nie ma mowy, żeby przerysować czy pogrubić brwi, tak by źle wyglądały. Pomada jest dość ciemna, jednak nie rozmazuje się ani nie odbija. Jest bardzo wydajna." - piszą wizażanki