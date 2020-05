Wyprzedaż w Rossmannie na kosmetyki do makijażu - 55 proc. zaczyna się jutro! Znamy szczegóły!

Rossmann ogłosił wielką wyprzedaż na kosmetyki do makijażu - 55 procent. Wielka wyprzedaż, która musiała zostać przesunięta ze względu na pandemię koronawirusa na świecie, w tym Polsce, nareszcie się odbędzie. Kiedy? Które kosmetyki będą przecenione o 55 procent? Co warto kupić, bo będzie hitowym trendem lata i wakacji 2020, a co warto tym razem odpuścić? Wszystkiego dowiecie się z tekstu poniżej!

W tym roku wyprzedaż w Rossmannie - 55 procent na kosmetyki do makijażu rusza już w sobotę 16 maja i potrwa do końca miesiąca (lub do wyczerpania zapasów). O połowę będzie przeceniona część produktów z kolorówki, w tym: tusze do rzęs, cienie do powiek, podkłady, pudry i wiele, wiele innych kosmetyków i akcesoriów.

Promocja w Rossmannie - 55 proc. - które marki obowiązuje?

Promocja - 55 proc. dotyczy kolorówki marek: Bourjois, Max Factor, Maybelline, Rimmel oraz Wibo. Dokładnie o 50 proc. zostanie przeceniona część kosmetyków marki Toni&Guy. Z 35-procentową zniżką w Rossmannie będzie mogły kupić produkty marek L'Oreal i beBio. O co najmniej jedną czwartą przecenione zostaną produkty takich marek jak: Nivea, Oral-B, Mexx, AA, Ziaja czy Gillette.

Promocja 2+2, 3+1 w drogeriach Rossmann maj 2020

To nie koniec wyprzedażowego szaleństwa w Rossmannie. Poza zniżkami -55% klienci Rossmanna będą też mogli skorzystać z ofert typu: 2+2, 1+1, 2+1 czy 3+1. Tutaj promocja jest bardzo prosta: sam będziesz mógł skomponować swoje zestawy z oznaczonych etykietą produktów, a najtańszy artykuł otrzymasz gratis. Ale uważaj! Promocje 3+1 czy 2+2 będą obowiązywały tylko w drogeriach stacjonarnych! Dodatkowo od 18 do 20 maja wybrane drogerie (680 z 1400 sklepów) będą czynne dłużej: od 6 rano do 22.00.

Co warto kupić w Rossmannie na wyprzedaży? Z pewnością ulubiony puder Bourjois.

Wyprzedaż w Rossmannie. BOURJOIS Healthy Mix

Co jeszcze? Postaw na matujące szminki w płynie Superstay Matte Ink Maybelline! One również będą na wyprzedaży i kupisz je w promocji -55 proc.

Polecamy również podkład Face Finity All Day Flawess 3w1 Max Factor.

Na co będziecie polować w Rossmannie?