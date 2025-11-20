Anna Lewandowska oskarżona o wpływy w kadrze. Afera dietetyczna

Zaangażowanie Anny Lewandowskiej jako dietetyczki reprezentacji Polski w piłce nożnej rozpoczęło się za kadencji Adama Nawałki. Projekt, który miał zrewolucjonizować podejście do żywienia w drużynie narodowej, był pomysłem Bartłomieja Spałka, cenionego fizjoterapeuty. Mimo że Lewandowska nie miała wówczas dużego doświadczenia w pracy z drużynami sportowymi tej rangi, projekt uzyskał akceptację trenera.

Jak przyznał były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak, gdyby nie chodziło o żonę Roberta Lewandowskiego, Nawałka nie dopuściłby do takiej współpracy: „Gdyby nie chodziło o Roberta, Nawałka pogoniłby każdego, kto przyszedłby z takim pomysłem”.

Koledzy Roberta Lewandowskiego nie chcieli diety Anny Lewandowskiej

Działania rozpoczęły się od badań na nietolerancje pokarmowe, przeprowadzonych w klinice. Na ich podstawie piłkarze otrzymali szczegółowe zalecenia dietetyczne. Program zakładał m.in. unikanie popijania posiłków, rezygnację z owoców na deser, ograniczenie nabiału oraz unikanie łączenia białka z węglowodanami. Dla niektórych zawodników, jak Michał Pazdan, oznaczało to na przykład spożywanie tatara sous lub bulionu na śniadanie.

Nie wszyscy jednak odrzucili nowy reżim. Arkadiusz Milik i Bartosz Kapustka uznali program dietetyczny za szansę na poprawę formy i chętnie z niego skorzystali.

Piłkarze zaczęli żartować z Lewandowskich

Dla części piłkarzy wprowadzenie nowej diety było powodem do frustracji. Nie tylko ze względu na rygorystyczne zasady, ale także przez atmosferę, jaka zaczęła panować wokół projektu. Kamil Glik, jeden z liderów zespołu, skomentował sytuację żartobliwie, lecz wymownie: „Jeszcze niech zaczną nam podawać bezglutenową wódkę”.

Wielu zawodników podchodziło z dystansem do nowej koncepcji żywieniowej. Powody? Od braku potrzeby zmiany diety po podejrzenia, że projekt miał na celu zwiększenie wpływu Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej.

Tomasz Iwan, ówczesny dyrektor ds. organizacyjnych reprezentacji, przyznał w rozmowie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki „Lewandowski. Prawdziwy”, że Anna Lewandowska nie rozumiała, dlaczego nie wszyscy chcą skorzystać z jej pomocy: „Ona nie rozumiała, dlaczego Grosicki czy Glik nie chcą skorzystać z jej pomocy”.

To kolejna nieznana dotąd historia o małżeństwie gwiazd, którą ujawnił Sebastian Staszewski. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski miał odbyć poważną rozmowę na temat tańca Anny Lewandowskiej.

Jakie konsekwencje miała dieta w relacjach w drużynie?

Zamiast zintegrować drużynę, projekt dietetyczny stał się zarzewiem podziałów. Współpraca z Anną Lewandowską doprowadziła do wewnętrznych napięć w zespole. Część zawodników poczuła się zepchnięta na dalszy plan, nie rozumiejąc nagłego wprowadzenia tak surowych zmian.

Program żywieniowy nie był też konsultowany szeroko z drużyną, co dodatkowo pogłębiało nieufność wobec intencji jego autorów. Atmosfera pogorszyła się zwłaszcza podczas obozu integracyjnego w Juracie, gdzie piłkarze zaczęli ironicznie określać reprezentację jako „firmę Lewandowskich”.

