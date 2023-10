Czas na wyprzedażowe szaleństwo na wiosnę i lato 2020. Sieciówki, takie jak Zara, Reserved czy H&M zaczęły w tym roku wyprzedaże online o wiele wcześniej, dlatego też my postanowiliśmy na początku kwietnia przygotować dla was przewodnik po najważniejszych trendach na wiosnę i lato 2020. Co powinnyście upolować na wyprzedażach? Oto nasze "top 6"!

1. ZAINWESTUJ W COŚ NIEBIESKIEGO!

Kolorem roku 2020 jest klasyczny, głęboki niebieski. Możesz postawić na kolorystyczny "total look". Lub na... niebieskie dodatki. Jedno jest pewne, coś niebieskiego w twojej szafie być musi!

2. MARYNARKA OVERSIZE

Oversize nadal jest w modzie! Nie musisz się bać, że coś poszerzy twoją sylwetkę. O to właśnie chodzi! Ten fason marynarki towarzyszy nam od paru sezonów i w tym roku również zostaje w trendach. Idealna marynarka powinna być szeroka w ramionach, luźna, nieco za duża, wyglądająca tak, jakbyś ją pożyczyła od partnera. Jeśli lubisz jednak podkreślić swoją sylwetkę, zepnij marynarkę paskiem.

3. SUKIENKA Z BUFIASTYMI RĘKAWAMI

Skoro jesteśmy przy szerokich ramionach... zwróćcie uwagę na sukienki z bufiastymi rękawami. In­flu­en­cer­ki no­szą je w dłuż­szych i krót­szych wer­sjach. Najważniejsza jest jednak góra. Ma być... szeroko!

4. KLAPKI Z KWADRATOWYM NOSKIEM

Wszystko zaczęło się od marki Bottega Veneta. Nowy dyrektor kreatywny Daniel Lee sprawił, że czółenka, klapki i sandały zakończone ostrymi brzegami są w branży przedmiotami pożądania. Ceny butów tej marki wahają się w okolicach 4 tys. złotych za parę. Ale spokojnie, sieciówki nadążają za trendami!

5. KARDIGAN Z DUŻYMI GUZIKAMI

Absolutnym "must have" tego roku są także kardigany. Zwróćcie szczególną uwagę na te z dużymi guzikami. Wygodne i... modne. Czego chcieć więcej?

6. KOLCZYKI W KSZTAŁCIE KOŁA

A co jeśli chodzi o dodatki? Czas na akcesoria XXL. Projektanci lansują na wybiegu przeskalowane łańcuchy i duże kolczyki koła. Gwiazdy już je pokochały. A ty?