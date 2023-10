Sportowe sneakersy to jedne z najbardziej pożądanych butów w sezonie wiosna-lato 2020. Co roku wracają do łask i wcale nas to nie dziwi, są wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Wystarczy spojrzeć na gwiazdy - ich największą fanką jest Małgorzata Rozenek, która szczególnie upodobała sobie jasny model z sieciówki Zara. Jeśli jeszcze nie masz ich w szafie, to najlepszy moment bo właśnie ruszyły pierwsze wyprzedaże! My postanowiliśmy przygotować dla was przegląd najmodniejszych jasnych sneakersów, które nie ruszając się z domu, kupicie w sklepach online!

Najmodniejsze sportowe sneakersy na wiosnę lato 2020

Moda na sneakersy nadal trwa i nic nie wskazuje na to, że będzie inaczej. Instagramerki i gwiazdy mają w swoich szafach dosłownie po kilka par tych ultrawygodnych sportowych butów. Nazywane "ugly shoes” z każdym sezonem robią coraz większą furorę! W ostatnim czasie największe gwiazdy szczególnie pokochały te w jasnych odcieniach. Noszą je: Kasia Tusk, Anna Lewandowska i Hailey Bieber. Założysz je zarówno do dresu, garnituru czy sukienki i gwarantujemy - nie zdejmiesz ich już do końca lata! Gdzie je kupić? Teraz w związku z koronawirusem oczywiście najlepiej w sklepach internetowych np. takich jak: Eobuwie, Bonprix, Born2be czy na stronach sieciówek. Aktualnie ruszyły przeceny i można upolować oryginalne modele już za 79 zł!

1. W popularnym sklepie internetowym Eobuwie.pl znajdziesz aktualnie wiele modnych sneakersów przecenionych już nawet o -50%. Nam spodobały się te w pastelowym kolorze. Buty Adidas/www.eobuwie.pl, cena 159 zł (wcześniej kosztowały 199 zł).

2. Do sportowych stylizacji idealne będą te z odblaskowym paskiem fluo. Kupisz je w House za 79,99 zł (wcześniej kosztowały 119,99 zł). www.housebrand.com

3. Kolorowe sneakersy z francuskiej sieciówki Parfois/www.parfois.pl, cena 149,99 zł. www.parfois.com/pl

4. Jasne w pastelowych kolorach znaleźliśmy w Bershka za jedyne 95,40 zł (przecenione ze 159 zł). www.bershka.com/pl

5 Czarno białe klasyki będą pasowały do garnituru - te wypatrzyliśmy w sklepie internetowym Born2be za 99,99 zł. www.born2be.pl

6. Białe sneakersy kupisz na Bonprix.pl, kosztują 149,99 zł.

