Wyprzedaże lato 2020. Oto 7 par butów idealnych na wakacje za mniej niż 90 złotych: CCC, Pull&Bear, Deezee i inne

Lato tuż, tuż! Dlatego też już teraz zacznij szukać butów idealnych na wakacje. W związku z trwającymi już wiosennymi wyprzedażami postanowiliśmy poszukać prawdziwych perełek i to za mniej niż 90 złotych. Czy udało się? Oczywiście, że tak! W naszym zestawieniu znajdziecie 7 najpiękniejszych par butów na wiosnę i lato 2020: oto klapki na obcasie, espadryle, sandałki, balerinki, sneakersy, a nawet boskie ażurowe botki! Powtórzmy jeszcze raz, każda para kosztuje mniej niż 90 złotych. Na który z tych model się skusicie?

1. Pomarańczowe wiązane sandałki Pull&Bear to chyba najbardziej uroczy model butów na lato, w którym totalnie się zakochaliśmy! Model ten kosztuje 89,99 zł (wcześniej 99,90 zł). Takie sandałki będą wyglądać bosko, kiedy połączycie je z romantyczną sukienką mini lub midi. Do tego modna pleciona torebka i voila! Idealny letni look gotowy!

Pomarańczowe sandałki Pull & Bear, 89,99 zł

2. Czarne klapki marki Jenny Fairy za 79,99 zł są boskie! Stabilny słupek w połączeniu z milutkim w dotyku czarnym zamszowym materiałem to strzał w dziesiątkę na romantyczny spacer lub randkę. PS. Takie same, tylko w kolorze pudrowego różu kosztują jeszcze mniej - bo 54,99 zł!

3. Piękne espadryle z flamingami, Big Star, 79,99 zł (przecenione z 99 zł). Espadryle są niezwykle wygodne i stylowe! Możesz dopasować je do jeansowych szortów albo sukienki midi.

Espadryle, Big Star, 79,99 zł

4. A co powiecie na sneakersy w kolorze pudrowego różu? Mogą być wasze za 79,99 zł (wcześniej 99,99 zł). Zwróćcie uwagę na to, że są wsuwane!

Sneakersy w kolorze pudrowego różu, 79,99 zł

5. Kolejne piękne sneakersy znalazły się w naszym zestawieniu. Model marki JENNY FAIRY kosztuje teraz 79,99 zł (wcześniej 119,99 zł).

Sneakersy JENNY FAIRY, 79,99 zł

6. A może skusisz się na wygodne i ponadczasowe - baleriny marki Zaxy? Kosztują teraz 89 złotych (wcześniej 139 zł). Swoją stylistyką przypominają kultowe baleriny marki Melissa, a są trzy razy tańsze! My je kupujemy!

Baleriny w stylu Melisa, marka Zaxy, 89,90 zł

7. Botki na wiosnę i lato? Oczywiście, że tak! Ważne jest tylko to by były wykonane z materiału przepuszczającego powietrze lub miały drobne dziurki - tak jak te, które widzicie poniżej. Oto botki DEEZEE, 89,99 zł (wcześniej 129,99 zł).