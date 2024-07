Miley Cyrus to ostatnio jedna z największych skandalistek w światowym show-biznesie. Ostatnimi czasy zasłynęła bardzo kontrowersyjnym teledyskiem do piosenki "Wrecking ball", gdzie zaprezentowała się zupełnie nago. Do historii przejdzie również występ wokalistki na VMA 2013, gdzie mocno ocierała się o Robina Thicke, wykonując wspólnie jego największy hit.

Ostatnio gwiazdę prześladuje dość spory pech. Jeden z jej współpracowników oskarżył ją, że montując scenę na koncert, został zraniony podczas jej budowania. Teraz zdarzył się kolejny, o wiele poważniejszy wypadek. Jak donosi portal posh24.com, jeden z autobusów, którymi porusza się mama i siostra artystki, stanął wczoraj w płomieniach! Na Twitterze, siostra Miley, Noah poinformowała, że na szczęście nikomu nic się nie stało.

Mamy nadzieję, że kolejne koncerty Miley odbędą się już bez tak dramatycznych zdarzeń.

