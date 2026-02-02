Oczy całego świata zwrócone były na galę rozdania Grammy's. Artyści postanowili wykorzystać to wydarzenie by przemówić przeciwko działaniom Służby Imigracyjnej i Celnej w Stanach Zjednoczonych.

Bad Bunny na Grammy 2026: „ICE out” zamiast podziękowań

Podczas gali Grammy 2026 w Los Angeles, portorykański artysta Bad Bunny, odbierając nagrodę za najlepszy album, wygłosił poruszające przemówienie, w którym odniósł się do działań amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE (Immigration and Customs Enforcement). Jego słowa:

Zanim podziękuję Bogu, powiem: ICE wynoście się

- natychmiast wzbudziły ogromne emocje wśród zgromadzonej publiczności i widzów na całym świecie. Bad Bunny kontynuował apel, mówiąc:

Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami. Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość. Dlatego proszę: musimy być inni. Jeśli walczymy, róbmy to z miłością.

Jego wystąpienie stało się jednym z najbardziej wymownych momentów wieczoru i było wyraźnym sprzeciwem wobec tragicznych wydarzeń w Minneapolis związanych z operacjami ICE, które doprowadziły do śmierci obywateli amerykańskich.

Śmierć Renee Good i Alexa Prettiego w tle Grammy's 2026

Grammy 2026 odbywały się w cieniu kontrowersyjnych działań ICE w Minneapolis. 7 stycznia agenci federalni zastrzelili Renee Good, a niedługo później 37-letniego pielęgniarza Alexa Prettiego. Ich zgony wywołały falę protestów i powszechne oburzenie w całych Stanach Zjednoczonych. Departament Sprawiedliwości USA wszczął śledztwo w sprawie cywilnych praw człowieka związane ze śmiercią Prettiego.

Gloria Estefan i Shaboozey: głosy imigrantów na scenie

Kubańsko-amerykańska piosenkarka Gloria Estefan, odbierając nagrodę za najlepszy album „Raíces”, wyraziła głęboki niepokój związany z sytuacją imigrantów w USA.

Nie są to przestępcy, to ludzie, którzy mają rodziny i wnoszą wkład w ten kraj od dekad

– powiedziała. Apelowała o zachowanie demokratycznych wartości, które są fundamentem amerykańskiej tożsamości.

Z kolei artysta country Shaboozey, odbierając nagrodę w kategorii duet country za utwór „Amen”, zadedykował swoje zwycięstwo wszystkim dzieciom imigrantów. Wspomniał swoją matkę, która przybyła do USA z Nigerii i pracowała na kilku etatach, by utrzymać rodzinę. „Imigranci zbudowali ten kraj” - podkreślił.

Olivia Dean i Billie Eilish wspierają protesty

Olivia Dean powiedziała ze sceny:

Stoję tu jako wnuczka imigrantki. Jestem produktem odwagi

Jej babcia Carmen była członkinią pokolenia Windrush - grupy imigrantów z Karaibów, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Dean zaapelowała o docenienie wkładu imigrantów i wzajemną solidarność.

Billie Eilish, odbierając nagrodę za utwór roku „Wildflower”, dodała:

Jest teraz trudno wiedzieć, co powiedzieć i co zrobić. Ale musimy nadal walczyć, mówić głośno, protestować. Nasze głosy naprawdę się liczą.

Również Kehlani, zdobywczyni dwóch nagród R&B, zaznaczyła, że „rolą artysty jest odzwierciedlać czasy, w których żyjemy”, a protesty są naturalnym wyrazem sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Gwiazdy pozowały również na czerwonym dywanie z przypinkami z napisem "ICE OUT" byli to między innymi Billie Eilish, Bon Iver, Jack Antonoff, Margo Price, Samara Joy, Kehlani czy Hailey i Justin Biebierowie.

Justin Bieber, Hailey Bieber na Grammy's 2026, fot. Rex Features/East News