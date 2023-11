Reklama

To już oficjalne - po latach od "Małyszomanii" mamy "Stochomanię"! Potwierdzają to wyniki oglądalności 66. Turnieju Czterech Skoczni, którego zwycięzcą został Polak, Kamil Stoch. Zawody były relacjonowane przez TVP1 oraz Eurosport 1. Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, każdy z konkursów, transmitowany w Telewizji Polskiej gromadził przed telewizorami średnio 5,89 mln widzów. To ogromny wzrost względem poprzedniej edycji Turnieju. Tegoroczne zawody dla skoczków narciarskich przyciągnęły średnio o 140 tys. więcej oglądających. Czy to zasługa fenomenalnej formy Kamila Stocha? Prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, nie ma najmniejszych wątpliwości!

Zobacz też: Ewa Bilan-Stoch odebrała nagrodę w imieniu Stocha, ale podczas przemówienia zapomniała o jego prośbie! O czym mowa?

Stochomania po zwycięstwie TCS

66. Turniej Czterech Skoczni trwał od 30 grudnia 2017 do 6 stycznia 2018. Z każdym kolejnym konkursem emocje rosły! A wszystko za sprawą Kamila Stocha, któremu kibicowała cała Polska. Nic dziwnego, że mówi się już o prawdziwej "Stochomanii", która ogarnęła Polaków. Ogromne zainteresowanie sukcesami sportowymi Kamila Stocha zauważył też Jacek Kurski, który jest przekonany, że świetne występy Polaka w Turnieju wywołały w Polakach ogromną dumę i zjednoczenie, podobnie jak to było, kiedy wielkie zwycięstwa na skoczni odnosił Adam Małych.

- Był to niezwykle udany turniej i bardzo się cieszę, że tak bardzo dobrze to pokazujemy ze studiami zarówno na miejscu, jak i w kraju. Utworzyła się Stochomania, tak jak kiedyś Małyszomania i dobrze, że jesteśmy tam, gdzie są pozytywne emocje Polaków jednoczące całe społeczeństwo - powiedział prezes Telewizji Polskiej w wywiadzie dla portalu Wirtualnemedia.pl.

Ale chyba nie mniejsze zainteresowanie od Kamila Stocha wzbudziła żona sportowca. Ewa Bilan-Stoch reprezentowała swojego męża na Balu Mistrzów Sportu, gdzie w mieniu małżonka odebrała nagrodę dla najlepszego sportowca roku, przyznawaną przez "Przegląd Sportowy". Żona Kamila Stocha była jedną z najjaśniejszych gwiazd imprezy. Urzekła widownię nie tylko oryginalną stylizacją, inspirowaną góralskim style, ale również ujmującym przemówieniem.

Polecamy: Kamil Stoch zwycięzcą 66. Turnieju Czterech Skoczni: „Zawsze chciałem być jednym z najlepszych w tym sporcie”. Jak wyglądała jego droga na szczyt?

Kamil Stoch stał się nowym sportowym idolem! Już mówi się o Stochomanii.

East News

Reklama

Najlepszy obecnie polski skoczek narciarski ma piękną żonę. Ewa Bilan-Stoch zachwyciła na Balu Mistrzów Sportu!