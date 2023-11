Ewa Bilan-Stoch zabrała głos w imieniu męża:

Kamil niestety dzisiaj nie mógł być razem z nami, ponieważ po raz kolejny zapisał się w historii skoków narciarskich. Wczoraj wieczorem, gdy miałam okazję z nim rozmawiać po raz ostatni przed tym ważnym konkursem i tak troszkę podchwytliwie zadałam pytanie, co by wolał wystąpić na gali przed państwem, co jest bardziej stresujące czy też wziąć udział w tym najważniejszym konkursie, w Turnieju Czterech Skoczni. I powiedział, że wolałby sto razy skoczyć w konkursie Czterech Skoczni niż być tutaj. Teraz mu się nie dziwię, bo to wielkie przeżycie i wielki stres