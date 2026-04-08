W poprzednim odcinku Ewa zdecydowała się opuścić farmę, co sprawiło, że Aksel nie przystąpił do pojedynku. Dzięki temu Henryk również został uchroniony przed rywalizacją. W dzisiejszym odcinku, podczas gdy na farmie panowało chwilowe bezkrólewie, odbył się pojedynek o tytuł Farmera Tygodnia. Zanim jednak uczestnicy stanęli do rywalizacji, zgromadzili się na tradycyjnej Radzie Farmy.

Wielkie emocje po odejściu Ewy

W poprzednim odcinku Ewa niespodziewanie pożegnała się z farmą. Już na początku kolejnego epizodu uczestnicy zgodnie przyznali, że jej odejście wyraźnie wpłynęło na atmosferę w grupie. Farmerzy zauważyli, że relacje stały się spokojniejsze, a napięcie zdecydowanie opadło. Bez obecności Farmera Tygodnia wszyscy wydają się bardziej swobodni i wyluzowani, co przełożyło się na bardziej przyjazny klimat na farmie.

Dodatkowo tego dnia zwierzęta będą wymagały szczególnej uwagi i troski ze strony uczestników. Farmerzy żartobliwie snują przypuszczenia, że może to mieć związek z "klątwą", którą - ich zdaniem - pozostawiła po sobie Ewa.

Rada Farmy i Pojedynek Farmerów

Następnie przyszedł czas na Radę Farmy, podczas której prowadzące przekazały uczestnikom kolejne ważne informacje. Ogłosiły, że przed nimi pojedynek o tytuł Farmera Tygodnia, który tym razem rozegrał się w męskim gronie. Do rywalizacji stanęli Wojtek i Łukasz, którzy musieli zmierzyć się w bezpośrednim starciu i udowodnić, kto z nich zasługuje na przejęcie tej roli.

Wczorajsza decyzja Ewy i jej nagłe odejście zaburzyły funkcjonowanie – nie mamy Farmera Tygodnia więc planuje bezkrólewie. Przejdźmy zatem do tego, na co wszyscy czekacie – już wkrótce odbędzie się pojedynek. (…) W pojedynku o funkcję Farmera Tygodnia zmierzą się dziś Wojtek i Łukasz zapowiedziały gospodynie Farmy.

Pojedynek zatytułowany "błotny wyścig", w którym zmierzyli się Wojtek i Łukasz, polegał na przeniesieniu jak największej ilości błota z bali do wiaderek. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli dokładnie trzy minuty. Kluczową zasadą było jednak to, że nie mogli używać do tego rąk, co znacząco utrudniało rywalizację i wymagało od nich sprytu oraz dobrej strategii. Ostatecznie rozgrywkę wygrał Janosik i to właśnie on został nowym Farmerem Tygodnia.

Tabliczki prawdy

Kolejnym punktem programu były tabliczki prawdy, które ujawniły, co uczestnicy naprawdę myślą o sobie nawzajem. To właśnie wtedy doszło do szczerych i momentami trudnych rozmów, między innymi pomiędzy Agnieszką a Janosikiem.

Farmerka podkreśliła, że ich relacja była dla niej autentyczna, jednak sam udział w programie traktuje przede wszystkim jako formę gry i zabawy. Jej słowa nie przekonały jednak Łukasza, który ostatecznie przyznał, że stracił do niej zaufanie i nie jest w stanie już go odbudować.

Na tabliczce Aksela aż dwukrotnie pojawiło się określenie "wrażliwy", co wyraźnie go zaskoczyło. Taka opinia ze strony pozostałych uczestników skłoniła go do refleksji i otwartej rozmowy o emocjach. W jej trakcie atmosfera na farmie stała się wyjątkowo poruszająca - szczere wyznania sprawiły, że wielu uczestników nie kryło wzruszenia.

37. odcinek "Farmy" fot. mat. prasowe Farma/Polsat

