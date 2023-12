Pomiędzy Ewą i Waldemarem z "Rolnik szuka żony" nie dzieje się najlepiej. Ostatni odcinek pokazał, że para nie potrafi się ze sobą porozumieć. Ewa jest jednak aktywna na swoim Instagramie, na którym co jakiś czas informuje co u niej słychać. Teraz wybranka Waldemara postanowiła pochwalić się radosną nowiną. Jej fani będą zachwyceni!

Ewa z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się radosną nowiną

Przed nami wielki finałem 10. edycji "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku Waldemar i Ewa wybrali się do Opola, gdzie podczas kolacji doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Rolnik oczekiwał od swojej wybranki deklaracji, natomiast ona nie chciała się na nią zdecydować, dopóki rolnik nie porozmawia ze swoimi rodzicami, którzy nie do końca ją akceptują. Niektórzy snują już domysły, że parze nie udało się stworzyć związku po programie. Wszystko stało się dla nich jasne, gdy uczestnicy "Rolnik szuka żony" bawili się razem na imprezie andrzejkowej. Mimo że pojawiła się tam Ewa, to jednak na zdjęciach zabrakło Waldemara. Czy ich związek przetrwał? Tego dowiemy się już za kilka dni, w wielkim finale "Rolnik szuka żony".

Ewa i Waldemar z "Rolnik szuka żony" youtube/rolnikszukażony

Ewa z "Rolnik szuka żony" chętnie pokazuje na Instagramie to, co się u niej dzieje. Wybranka Waldemara od wielu lat zajmuje się muzyką, nagrywa teledyski, a nawet występuje na scenie. Teraz postanowiła się pochwalić, że już niedługo będzie można usłyszeć ją na żywo. 29 grudnia Ewa zagra koncert świąteczny w Kazimierzu Wielkim.

Chcielibyście zobaczyć koncert Ewy z "Rolnik szuka żony? na żywo?

Ewa z "Rolnik szuka żony" kadr "Rolnik szuka żony" TVP