6 sierpnia 2025 roku odbyło się oficjalne zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Wcześniej, 1 czerwca, w drugiej turze wyborów uzyskał on 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Nowy prezydent, wcześniej pełniący funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, przejął najwyższy urząd w państwie.

Zaprzysiężenie odbyło się z pełnym ceremoniałem, w obecności parlamentarzystów i mediów. Wystąpienie Karola Nawrockiego przyciągnęło uwagę nie tylko polityków, ale również ekspertów i opinii publicznej. Przysięgę złożył z uniesioną głową, co – jak twierdzą specjaliści – miało znaczący wydźwięk symboliczny.

W nocy po uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP, wymownym wpisem na Instagramie zareagowała Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na swoim profilu zamieściła nagranie przedstawiające jej psy beztrosko bawiące się razem. Do materiału dołączyła krótki, ale wymowny podpis:

Rolka na skołatane serce. Jestem z Wami

Publikacja miała wyraźny emocjonalny ton, który został odczytany przez internautów jako reakcja na polityczne zmiany. Post powstał w środku nocy, co dodatkowo uwydatniło jego spontaniczny i osobisty charakter.

Internet reaguje na wpis Kwaśniewskiej. „Najlepsze, co dziś można zobaczyć”

Wpis Aleksandry Kwaśniewskiej odbił się szerokim echem wśród internautów. Komentarze pojawiające się pod postem wyrażały zrozumienie i wsparcie. Wśród najczęściej pojawiających się głosów znalazły się słowa:

Najlepsze, co dziś można zobaczyć

Dzięki Pani Olu, najlepszy był Pani Ojciec i nic tego nie zmieni

Dziękuję za tę rolkę. Zbyt krótka by ukoić… smutek, ale Uszko cudo

Publikacja została odebrana jako akt solidarności i emocjonalnego wsparcia dla tych, dla których zmiany na najwyższym szczeblu władzy państwowej nie są pozytywne. Kwaśniewska, od lat aktywna w mediach społecznościowych, po raz kolejny udowodniła, że potrafi poruszyć swoich obserwatorów nie tylko humorem, ale i empatią.

