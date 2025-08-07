6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki oficjalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się zgodnie z protokołem, a tuż po zaprzysiężeniu prezydent wygłosił pierwsze orędzie do narodu. Według eksperta od mowy ciała, Maurycego Seweryna, Nawrocki prezentował się jako zdecydowany i pewny siebie lider. Stał z uniesioną głową, co miało symbolizować siłę i gotowość do realizacji zobowiązań.

Prezydent o językach obcych: co potrafi Karol Nawrocki?

Wkrótce po objęciu urzędu pojawiły się pytania o umiejętności językowe nowego prezydenta. W mediach rozgorzała dyskusja, czy Karol Nawrocki biegle mówi po angielsku i czy zna inne języki obce. Odpowiedź przyszła w listopadzie 2024 roku, podczas konferencji prasowej.

To właśnie podczas konferencji we Włoszczowie Karol Nawrocki po raz pierwszy tak otwarcie wypowiedział się na temat swoich kompetencji językowych. Zaskoczył wszystkich, mówiąc:

Ja wiele spraw w języku angielskim dla Polski już załatwiłem. Przez ostatnie lata te relacje prowadziłem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc oczywiście operuję językiem angielskim.

Słowa te nie pozostawiły wątpliwości, że angielski to język, którym nowy prezydent posługuje się na co dzień w sprawach międzynarodowych. Deklaracja ta miała szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę krytykę, z jaką spotykał się jego poprzednik za znajomość angielskiego.

W tym samym wystąpieniu Karol Nawrocki odniósł się także do swojej znajomości języka hiszpańskiego. Jak sam przyznał:

Nie mogę pochwalić się sprawną znajomością języka hiszpańskiego, ale w Argentynie czy Meksyku odczytywałem referaty o polskiej historii.

Choć nie włada płynnie hiszpańskim, Nawrocki wykazuje chęć porozumiewania się i promowania polskiej historii na arenie międzynarodowej. Odczytywanie referatów w krajach Ameryki Łacińskiej świadczy o zaangażowaniu i ambicji nowego prezydenta w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Głos pierwszej damy: Marta Nawrocka komentuje zaprzysiężenie męża

Po zaprzysiężeniu głos zabrała również pierwsza dama, Marta Nawrocka. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych wyraziła dumę z męża i deklarację pełnego wsparcia:

Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska

W rozmowie z portalem kobieta.rp.pl Marta Nawrocka zapowiedziała, że zamierza być pierwszą damą aktywnie zaangażowaną w sprawy społeczne. Szczególną uwagę chce poświęcić osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, które nie mają równych szans w rozwijaniu talentów i pasji.

Słowa Marty Nawrockiej i jej postawa pokazują, że nowa para prezydencka chce aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, prezentując otwartość i empatię wobec obywateli.

