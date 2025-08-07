Marta Nawrocka 6 sierpnia oficjalnie objęła funkcję pierwszej damy. Jej obecność publiczna zintensyfikowała się podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, a teraz, po jego zaprzysiężeniu na prezydenta, wystąpiła publicznie jako małżonka głowy państwa. Marta Nawrocka aktywnie działa w Internecie – zaraz po zaprzysiężeniu swojego męża zamieściła emocjonalny wpis.

Reklama

Marta Nawrocka w błękitnej stylizacji wspierała Karola Nawrockiego podczas zaprzysiężenia

Pierwsze oficjalne wystąpienie Marty Nawrockiej jako pierwszej damy miało miejsce w Sejmie. Tam pojawiła się w eleganckiej, błękitnej garsonce o stonowanym kroju. Stylizacja znacząco różniła się od tych, które wybierała jej poprzedniczka, Agata Kornhauser-Duda.

Błękitny kostium wzbudził skojarzenia z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa w 2017 roku. To właśnie wtedy Melania Trump zaprezentowała się w bardzo podobnym stroju.

Marta Nawrocka zaskakuje stylizacją! Zmiana po wyjściu z Zamku Królewskiego East News

Marta Nawrocka weszła do Pałacu Prezydenckiego w drugiej stylizacji

Po głównych uroczystościach para prezydencka udała się do Zamku Królewskiego. To właśnie tam doszło do zaskakującej zmiany wizerunku Marty Nawrockiej. Po wyjściu z budynku pierwsza dama zaprezentowała się w nowej, odmienionej stylizacji.

Na Placu Zamkowym w Warszawie Marta Nawrocka miała na sobie czarno-biały zestaw: biały żakiet z baskinką i czarne, eleganckie, rozszerzane spodnie. Stylizację dopełniła kokarda, która pojawiła się z prawej strony koczka.

Marta Nawrocka opublikowała wpis jako pierwsza dama

Nowa pierwsza dama zaznaczyła swoją obecność także w mediach społecznościowych. Jej pierwszy wpis po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta wywołał emocje i spotkał się z ciepłym przyjęciem internautów. Nawrocka podkreśliła, że rola towarzyszki prezydenta będzie dla niej zaszczytem.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta wywołało duże poruszenie. Polacy uważnie obserwowali nie tylko następcę Andrzeja Dudy, ale również całą jego rodzinę. W pewnym momencie to Kasia Nawrocka skradła show, gdy jej rodzice wchodzili do Pałacu Prezydenckiego.

Uwadze nie umknęła również msza święta, podczas której Karol Nawrocki dał hojną ofiarę, modląc się w intencji swojej prezydentury. Pieniądze na rzecz Kościoła przekazała również jego żona, Marta Nawrocka. Możemy się spodziewać, że pierwsze dni pary prezydenckiej będą wywoływały sporo emocji w mediach.

Reklama

Zobacz także: Karol Nawrocki zrobił to zaraz po wejściu do pałacu. Wykonał ten gest tuż za plecami Andrzeja Dudy