Księżna Kate dla wielu Brytyjczyków jest ideałem kobiety. Żona księcia Williama ma doskonałą figurę - długie nogi, szczupłą talię, a do tego idealne włosy - długie i puszyste. Od lat Kate wygrywa w rankingach na jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet świata. Teraz wyszło na jaw, jakie dokładnie wymiary ma ten chodzący ideał :)

Jakie wymiary ma księżna Kate?

Choć księżna Kate ma za sobą trzy porody, żona Williama może pochwalić się idealną sylwetką. Zresztą Kate po każdej ciąży momentalnie wracała do szczupłej sylwetki. Jakie teraz wymiary ma księżna? Kate ma 177 centymetrów wzrostu, waży 54 kg, nosi buty w rozmiarze 38, a biustonosz w rozmiarze 65B. Jej obwód biustu to 76 cm, obwód talii 57 cm, a obwód bioder 89 cm. Spodziewaliście się, że Kate ma akurat takie wymiary? Niektórzy uważają, że wkrótce żona Williama może znów schudnąć, a to z powodu problemów w jej małżeństwie...

Księżna Kate i książę William mają kolejny kryzys?

Księżna Kate ma za sobą ciężkie tygodnie. Wszystko przez konflikt z Meghan Markle, z którą Kate nie może dogadać się od maja ubiegłego roku, gdy odbył się ślub amerykańskiej aktorki i księcia Harry'ego. Kate podobno wielokrotnie chciała udzielić Meghan kilku rad dotyczących życia w pałacu i rodzinie królewskiej, ale aktorka nie była zainteresowana jej pomocą, bo ma zupełnie inny charakter i gust niż Kate. Ostatnio wyszło też na jaw, że Kate walczy z kolejnym kryzysem w swoim małżeństwie. Ponoć księżna straciła najlepszą przyjaciółkę, ponieważ okazało się, że Rose Handbury miała romans z księciem Williamem. Ponoć Kate zażądała od męża, żeby natychmiast zerwał kontakty z Rose i jej mężem oraz doprowadził do tego, żeby zostali oni wykluczeni z królewskich salonów. Rodzina królewska zdementowała informacje o romansie Williama, ale i tak informacje na ten temat pojawiły się w mediach na całym świecie.

Księżna Kate ma idealną sylwetkę

Kate uchodzi za jedną z najpiękniejszych Brytyjek

