Karol Nawrocki zdobył większość głosów w II turze wyborów, a to oznacza, że to on zostaje nowym prezydentem RP. Zanim jednak oficjalnie obejmie stanowisko, dopiętych musi zostać kilka formalności. Niewielu wie, że do 14 dni od ogłoszenia wyników jeszcze wiele może się zmienić. "Do godz. 21:00 stwierdzono 30 przestępstw określonych w kodeksie karnym" - przekazał Sylwester Marciniak.

Karol Nawrocki zwyciężył w II turze wyborów

W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. W decydującym starciu zmierzyli się Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Frekwencja wyniosła 71,63%, co oznacza, że w głosowaniu wzięło udział ponad 21 milionów obywateli. Oficjalne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą w poniedziałek rano wskazują, że Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11%.

Warto wspomnieć, że po ogłoszeniu pierwszych wyników, tuż po godzinie 21:00, przewagą cieszył się Rafał Trzaskowski.

PKW o możliwości ponownego przeliczenia głosów

W poniedziałkowy poranek, 2 czerwca, odbyła się oficjalna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. W jej trakcie padło pytanie, czy rozważane jest ponowne przeliczenie głosów w przypadku złożenia protestów wyborczych. Sylwester Marciniak odpowiedział, że w tej chwili byłoby to przedwczesne. PKW podejmie uchwałę dotyczącą sprawozdania z wyborów w ciągu 14 dni. Dokument ten będzie zawierał pełne stanowisko na temat przebiegu procesu wyborczego, w tym również informację, czy zaistniały okoliczności mające wpływ na ważność wyborów.

W terminie do 14 dni PKW podejmie uchwałę dotyczącą sprawozdania z wyborów i w tym zakresie zajmiemy dokładne stanowisko, określające cały przebieg procesu wyborczego i na koniec będzie stwierdzenie, czy zaszły takie okoliczności, które miały wpływ na ważność wyborów (...) W tej chwili byłoby przedwczesne, aby w tym zakresie się wypowiadał. Generalnie obserwowaliście proces wyborczy i każdy z Państwa ma wyrobione zdanie na kwestię ważności lub nieważności wyborów. My mamy na to 14 dni przekazał podczas konferencji Sylwester Marciniak, cytowany przez Onet.

Po zakończeniu terminu na składanie protestów, decyzję o ważności lub nieważności wyborów podejmie Sąd Najwyższy. Zgodnie z przedstawioną przez Sylwestra Marciniaka procedurą, Sąd Najwyższy ma czas do 30 dni na podjęcie tej decyzji — czyli do 1 lipca.

Protesty wyborcze można złożyć po opublikowaniu obwieszczenia PKW, w terminie 14 dni. Sąd Najwyższy powinien uznać uchwałę o ważności lub nieważności wyborów do 30 dni, a więc do 1 lipca dodał Sylwester Marciniak.

Przestępstwa stwierdzone w dniu głosowania

W dniu głosowania, do godziny 21:00, stwierdzono łącznie 30 przestępstw określonych w kodeksie karnym, 7 przestępstw z kodeksu wyborczego oraz 2 przestępstwa wynikające z innych ustaw. Informację tę również przekazał przewodniczący PKW, podkreślając aktualność oraz dokładność danych.

Do godz. 21. stwierdzono 30 przestępstw określonych w kodeksie karnym oraz 7 przestępstw z kodeksu wyborczego i dwa przestępstwa z innych ustaw poinformował Sylwester Marciniak, cytowany przez Onet.

