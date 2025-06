Wybory prezydenckie 2025 z pewnością przejdą do historii. Po zaciętej walce w pierwszej turze, przegrani kandydaci wprost opowiedzieli się to po stronie reprezentanta PiS, to kandydata PO. Kolejne tygodnie przyniosły emocjonujące wiece wyborcze, wymowne komentarze i wzruszające kadry Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego z ukochanymi żonami, które prężnie wspierały swoich małżonków. Jak już wiemy, rywalizacja była wyjątkowo zacięta, a Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim zaledwie kilkoma punktami i to on zostanie nowym prezydentem RP. Co ciekawe, to pierwsza tak wyrównana walka o urząd prezydenta RP, ale to nie wszystko. W drugiej turze wyborów prezydenckich padł absolutnym rekord w historii frekwencji. Jeszcze nigdy do urn wyborczych nie poszło tak wielu Polaków, jak wczoraj.

Frekwencyjny rekord wyborów prezydenckich 2025

W poniedziałek, 2 czerwca br., PKW podało oficjalne dane wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że pomimo wyrównanej rywalizacji do ostatniego momentu, to Karol Nawrocki został prezydentem Polski. Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej, Karol Nawrocki uzyskał 50,89 % głosów, a jego kontrkandydat, Rafał Trzaskowski, zdobył 49,11 % głosów poparcia. Co ciekawe, początkowe wyniki sondażowe wskazywały, że to Rafał Trzaskowski zwyciężył w wyborach. Tuż po godz. 21:00 reprezentant PO z radością zwracał się do obywateli. Jak już wiemy, jego zadowolenie nie trwało zbyt długo. Ostatecznie to Karol Nawrocki zdobył aż 10 606 628 głosów z kolei na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób.

Tak nieoczekiwany zwrot akcji w ostatnich godzinach po zamknięciu sztabów wyborczych to nie jedyne, o czym dziś jest głośno. W drugiej turze wyborów na prezydenta RP w 2025 roku padł absolutny rekord pod względem frekwencji. Do urn wyborczych poszło aż 71,63% uprawnionych, dla porównania w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wynosiła 67,31%. Wydano 21 mln 33 tys. 457 ważnych kart do głosowania, podczas gdy uprawnionych do głosowania były 29 mln 363 tys. 722 osoby. Jeszcze nigdy w historii III RP w wyborach nie wzięło udziału aż tylu uprawnionych do głosowania Polaków.

Padł historyczny rekord frekwencji wyborczej

1 czerwca 2025 r. padł frekwencyjny rekord wyborów prezydenckich. Do tej pory największy procent uprawnionych do głosowania Polaków odnotowano w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku, gdy o najwyższy urząd RP ubiegali się Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Wtedy w wyborach prezydenckich wzięło udział 68,23 % uprawnionych. Niewiele niższą frekwencję, bo 68,18%, odnotowano w 2020 roku, gdy o urząd prezydenta RP rywalizowali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W pozostałych latach frekwencja wynosiła poniżej 60 procent.

