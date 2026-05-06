Agnieszka ostro podsumowała Karolinę po swoim odejściu z "Farmy". Widzowie gorzko komentują zachowanie Agnieszki pod koniec udziału w programie.

"Farma": Agnieszka ostro o Karolinie w liście pożegnalnym

Trwa finałowy tydzień "Farmy". Już na samym początku grono uczestników uszczupliło się o dwie osoby. Szansę na wygraną straciły Agnieszka i Dominika. Agnieszka odpadła z programu już w pierwszym pojedynku zostawiła list, w którym napisała, coś o każdym. Karolina niestety nie usłyszała nic miłego na swój temat. Agnieszka w liście pożegnalnym na "Farmie" napisała:

Moje drogie Farmiątka, dziękuję Wam za te dni. Aksel super było przyglądać się twojej przemianie i nie daj sobie wmówić, że nie jesteś przystojniejszy niż Bruce Lee. Domi, ty mój cichy zabójco. Karola co tu dużo mówić, jak pieniądze mają mnie zmienić tak jak Ciebie, to jednak cieszę się, że ich nie mam. Wojtuś dziękuję Ci ogromnie. Jesteś świetnym gościem. Ja wychodząc czuje się wielkim zwycięzcą. Bezpieczeństwo zapewniam Wojtkowi

"Farma": Widzowie krytykują Agnieszkę ws. listu

Agnieszka podkreślała, że na "Farmie" toczyła grę. Tuż po odejściu z show wyznała, że jej obecność na gospodarstwie toczyła się dwutorowo: starała się oddzielać relacje od tego, co dzieje się na potrzeby programu, by jak najdłużej się w nim utrzymać. W sprawie Janosika przyznała nawet: " (...) dla mnie gra szła tam trochę bocznym torem, on tego toru nie miał. Ja zbyt pochopnie oceniłam, że wszyscy tak grają, jak ja. To mnie bardzo nauczyło, żebym nie wszystkich mierzyła swoją miarą". Pamiętając o tych słowach, widzowie ostro skrytykowali jej ruch, w którym Agnieszka uderzyła w Karolinę w liście pożegnalnym na "Farmie".

Aga mogła grać, ale jak inni zagrali to auuuuł, boli. Janosik pozdrawia kochana

Jednak miała żal. Czyli to jednak nie jest gra. Ale to Agnieszka pierwsza rzuciła kamieniem

Ale Aga przecież ''to tylko gra'', wszystkim tak to powtarzałaś, a sama tego nie rozumiesz xd hipokryzja lvl master

To nie jest okej, że Agnieszka tak traktowała innych i mówiła wprost ''to tylko gra'' gdzie się liczyły uczucia innych, a jak odeszła z farmy napisała takie coś do Karoliny, która faktycznie nic takiego nie powiedziała o pieniądzach, ani do nich nie dążyła jak Agnieszka. Już mogła opuścić farmę z klasą.

Inni jednak stają po stronie Agnieszki:

Większego bólu d*py jak Karola, to nikt tam nie ma. Sama kombinuje i knuje, a innym zarzuca.

Super napisany list, a co do Karoliny do bardzo delikatnie napisane, bo jeśli chodzi o Ciebie, ta dziewczyna była do Ciebie w porządku

Prawie wszyscy dowalają Karolinie, ale zapominają, że to od niej najpierw odwrócili się wikingowie i Agnieszka. Wcale się jej nie dziwię, że tak a nie inaczej zmieniła podejście, jak Agnieszka grała i oszukiwała było okey, ale jak Karola zaczęła grać to nagle beee

