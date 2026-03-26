Wiemy, jak rodzice Lesar zareagowali na związek z Zillmann. "Katastrofa"

Związek Janji Lesar i Katarzyny Zillmann wywołał ogromne emocje w mediach. Przed tym, jak panie poznały się w „Tańcu z gwiazdami”, obie były w poważnych związkach. Tancerka była związana z choreografem Krzysztofem Hulbojem. Natomiast wicemistrzyni olimpijska tworzyła relację z kajakarką Julią Walczak. Widzowie zauważyli, że między Lesar a Zillmann iskrzyło już w programie. Później dowiedzieliśmy się, że gwiazdy są razem. Dziś układają już wspólne życie.

Po wielu spekulacjach w mediach Janja Lesar i Katarzyna Zillmann wreszcie potwierdziły swój związek publicznie. Niedawno tancerka udzieliła osobistego wywiadu na łamach serwisu JastrząbPost i opowiedziała o tym, jak jej rodzina zareagowała na rozstanie z Krzysztofem Hulbojem. Przyznała, że jej mama była zaniepokojona poważnymi zmianami w jej życiu osobistym.

Zareagowali lękiem. U mnie było tak, że lepiej zostawić to tak jak było, bo to jakoś działało, teraz to nie wiadomo, co to będzie. (...) Moja mama myślała, że ja sobie nie poradzę i będzie katastrofa, i zaraz przyjdę z walizką do niej powiedziała Lesar.

Takie zmiany zawsze mogą wyjść na gorsze, ale mam nadzieję, że tak nie będzie dodała tancerka.

Związek tancerki i uczestniczki Tańca z gwiazdami cały czas budzi wiele emocji wśród internautów. Warto przypomnieć, że na początku marca Katarzyna Zillmann i Julia Walczak znów pokazały się razem, co jeszcze bardziej podgrzało dyskusję w mediach.

W rozmowie z JastrząbPost Janja Lesar przyznała, że jej rodzina zalecała jej racjonalne podejście. Rodzice sugerowali, żeby nie podejmowała decyzji pod wpływem silnych emocji. Tancerka postanowiła jednak kierować się swoim sercem. Wyznała też, że jej mama jeszcze nie poznała Katarzyny Zillmann.

Nie poznały się jeszcze, bo moja mama mieszka 1300 kilometrów stąd, więc nie ma okazji. A nie podróżuje, bo mój tata był chory. Dopiero jak będzie jakaś okazja, to wyjedziemy tam i zobaczymy wyjaśniła.

