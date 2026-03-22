"Taniec z Gwiazdami" z edycji na edycję budzi wśród telewidzów niemniejsze emocje. W rozmowie z Party.pl kilka słów o tanecznym programie, ale nie tylko, zdradziła Katarzyna Zillmann. Mimo że wioślarka brała udział w show przy okazji poprzedniej edycji, to przyznaje, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" do dziś pozostaje w jej sercu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyły pierwszą w historii programu jednopłciową damską parę taneczną, wzbudzając ogromne emocje wśród telewidzów już od pierwszego odcinka. Choć Janja i Katarzyna odpadły z show tuż przed finałem, to do dziś kontynuują swoją relację. Kilka tygodni temu Lesar potwierdziła, że są w związku.

Jak wiadomo, Janja Lesar wciąż zaangażowana jest w program "Taniec z Gwiazdami", choć tam razem wyłącznie jako choreografka. Katarzyna Zillmann, zapytana o to, czy śledzi tegoroczną edycję, wskazała, że oprócz sentymentu, ma też prywatny powód do nadrabiania tanecznych zmagań gwiazd na ekranie.

Nie to, że czekam w niedzielę przed telewizorem. Ale lubię przyglądać się pracy Janji, którą wykonuje. A wiem, że robi fenomenalną robotę z gwiazdami. Wyciąga z nich to, co najlepsze odpowiedziała Zillmann.

Jak wyznała Zillmann, Lesar zdarza się zdradzać jej kulisy programu.

Opowiada mi o tym procesie (przygotowywania tanecznego par przyp. red.), więc po prostu chcę to zweryfikować później. Tak z sentymentu też sobie czasami włączę wyznała Zillmann.

W dalszej części rozmowy z nami w powyższym wideo Katarzyna Zillmann została również zapytana, za kogo w obecnej edycji kciuki trzyma najbardziej.

